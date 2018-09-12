Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях на 12-13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

"12-13 сентября в восточных, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях сохранится чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в ближайшие дни в Украине снова потеплеет. Дожди и похолодание, пришедшие в конце прошлой недели, отступят, а им на смену придет сухая и солнечная погода с комфортным теплом. Но она продлится не очень долго. К концу недели с запада снова придут дожди. Антициклон над Украиной прогонит тучи и принесет сухую и солнечную погоду вплоть до субботы

Кроме того, в прогнозе погоды на осень мы писали, что погода становится все более переменчивой, и ближайшие три месяца не окажутся исключением. По словам замдиректора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, сентябрь ожидается теплее обычного на 1—2 градуса: среднемесячная температура составит +14—16 градусов на севере и западе страны, а также +16—18 в остальных регионах.