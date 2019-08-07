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Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

Сегодня, 09:41

В Киевской области 7-8 августа ожидается пожарная опасность 5-го класса

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина В Киевской области 7-8 августа ожидается пожарная опасность 5-го класса

В северных и некоторых центральных областях Украины 7 и 8 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"7-8 августа в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – рассказали в полиции.

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Кроме того, синоптики предупредили, что 7-8 августа в Киевской области, в районе Фастова, Борисполя, Барышевки, Яготина и Чернобыля ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

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Напомним, что аномальная жара, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам.

Мы также писали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.

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