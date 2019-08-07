Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

В северных и некоторых центральных областях Украины 7 и 8 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"7-8 августа в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – рассказали в полиции.
Кроме того, синоптики предупредили, что 7-8 августа в Киевской области, в районе Фастова, Борисполя, Барышевки, Яготина и Чернобыля ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
Напомним, что аномальная жара, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам.
Мы также писали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.
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