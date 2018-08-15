Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Сегодня, 11:12

В столице будет также будет преобладать пожарная опасность 5 класса

Фото: kyrtag.kg
Фото: kyrtag.kg

В трех областях Украины спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"15-17 августа в Украине, кроме большинства районов Закарпатской, Львовской и Волынской областей, чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

Кроме того, чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности будет преобладать в Киеве и Киевской области. А в районе Борисполя ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Мы уже писали о том, что в среду, 15 августа, в большинстве областей Украины ожидается жаркая погода с температурой до +36, а на западе и в Карпатах – дожди. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее украинские синоптики заявили, что в августе жару будут сменять дожди, которые ожидаются почти каждую неделю, но, в то же время, аномальных ливней ожидать не стоит.

Лето 2018 года стало рекордно жарким не только в Европе, но и во многих регионах мира. Губительное изменение климата является последствием глобального потепления, считают ученые международного объединения World Weather Attribution.
Украина, погода, спасатели, ГСЧС, пожарная опасность

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