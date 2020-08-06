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Спасатели предупредили об опасности пожаров в Украине: какие регионы в зоне риска

6 августа, 06:21

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Пожарная опасность сохранится в нескольких частях страны

Из-за жаркой погоды в Украине спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности. В ближайшие дни, 6-7 августа, часть областей будут в зоне риска.

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"5-7 августа в Одесской, Николаевской, восточных, большинстве центральных и западных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2020 года в пожарах в Украине погибли 928 человек. Пострадали в результате огня 774 человека.

Так, в июле в Новоайдарском районе Луганской области вспыхнул масштабный пожар. Когда возгорание занимало площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 м/с, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и населенные пункты.

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Тогда огонь уничтожил и повредил более сотни домов, а из села Смоляниново были эвакуированы 30 человек (в том числе 13 детей), еще 30 жителей отселили. Погибли пять человек, 34 человека оказались в больнице.

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Украина опасность пожар ГСЧС предупреждение пожарная опасность
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