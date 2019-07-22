Спасатели предупредили о подъеме уровней воды в реках
Подъем уровней воды возможен на 0,2-1,0 м
На реках Закарпатья и реках бассейна Сяна и Днестра в течение 22 июля ожидается подъем уровней воды. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, в течение 22 июля, в результате осадков, на реках Закарпатья и реках бассейна Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над текущими уровнями, без угрозы негативных последствий. В местах прохождения сильных ливней на малых водотоках возможны резкие подъемы уровней воды, формирование местного склонового стока, локальных селевых потоков", – говорится в сообщении.
Кроме того, по Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как мы писали ранее, пожар на пшеничном поле произошел в Донецкой области. В результате выгорело 13 гектаров.
Напомним, в селе Камплица Змиевского района Харьковской области женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.
Как сообщалось, четверо детей погибли на пожаре в Одесской области из-за халатности родителей. Также мы сообщали о мощном пожаре на складе секонд-хенда в Киевской области. Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.
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