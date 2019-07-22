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Спасатели предупредили о подъеме уровней воды в реках

22 июля, 10:40

Подъем уровней воды возможен на 0,2-1,0 м

Река Рось. Скриншот
Река Рось. Скриншот.

На реках Закарпатья и реках бассейна Сяна и Днестра в течение 22 июля ожидается подъем уровней воды. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 22 июля, в результате осадков, на реках Закарпатья и реках бассейна Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над текущими уровнями, без угрозы негативных последствий. В местах прохождения сильных ливней на малых водотоках возможны резкие подъемы уровней воды, формирование местного склонового стока, локальных селевых потоков", – говорится в сообщении.

Кроме того, по Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как мы писали ранее, пожар на пшеничном поле произошел в Донецкой области. В результате выгорело 13 гектаров.

Напомним, в селе Камплица Змиевского района Харьковской области женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

Как сообщалось, четверо детей погибли на пожаре в Одесской области из-за халатности родителей. Также мы сообщали о мощном пожаре на складе секонд-хенда в Киевской области. Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.


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Тег вода, повышение, реки, уровень

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