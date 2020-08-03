Спасатели предупредили о пожарной опасности в Украине: какие области в зоне риска

В связи с жаркой погодой в Украине спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Сегодня, 3 августа, сразу шесть регионов попали в зону риска.

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Предупреждение касается жителей восточных, большинства центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Львовской областей, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, что с начала 2020 года в пожарах в Украине погибли 928 человек. Пострадали в результате огня 774 человека.

Так, в начале июля вблизи Смоляниново в Новоайдарском районе Луганской области возник масштабный пожар. Когда он занимал площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 м/с, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах.

Огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, а из села Смоляниново были эвакуированы 30 человек (в том числе 13 детей), еще 30 жителей отселили. Погибли пять человек, 34 человека оказались в больнице.

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