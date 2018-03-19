Спасатели предупредили о проблемах на украинских дорогах

Сегодня, 10:22

В центральных областях и на Прикарпатье могут объявить угрозу "красного" уровня

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

На 19 марта в ряде областей Украины из-за сложных погодных условий возможны нарушения в движении транспорта.

Как сообщили в ГСЧС, на понедельник синоптики обещают снегопады и  метели а на дорогах – гололедица.

"В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы", – говорится в сообщении.

При этом "в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед".

Также на юге и востоке страны ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Эти погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта с уровнем угрозы до второго уровня ("желтый"), а местами в центральных областях и Прикарпатье – до третьего уровня ("красный"), а также могут осложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

Напомним, ранее стало известно, что из-за непогоды без света до сих пор остаются жители 129 населенных пунктов в восьми областях Украины, причем больше всего пострадала Запорожская область.

Кроме того, ранее сайт "Сегодня" публиковал прогноз погоды до 21 марта: метеорологи констатировали, что настоящей весны в Украине ждать пока не стоит.

Также публиковался и прогноз погоды на весь 2018 год. Синоптики пообещали влажное лето и мороз в октябре. 
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Источник:

"Сегодня"

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