Спасатели предупредили украинцев о новой угрозе

Спасатели предупреждают о возникновении многочисленных пожаров в природных экосистемах

/ Фото: Pixabay

Самый высокий уровень пожарной опасности объявили по Украине во вторник, 20 августа. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"20 августа в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях чрезвычайная (5-го класса) пожароопасность", – указали синоптики.

При этом 20-22 августа в Киеве высокая (4-го класса), а по области чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.

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Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

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Напомним, ранее в Черкассах вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов: вспыхнули сухая трава, кусты и бытовой мусор.

Также сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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