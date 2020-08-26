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Спасатели предупредили украинцев о пожарной опасности: какие регионы в зоне риска

26 августа, 10:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Опасность будет сохраняться в нескольких частях страны

Из-за сухой погоды в Украине спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Сегодня, 26 августа, несколько регионов попали в зону риска.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, предупреждение касается жителей большинства центральных, южных, восточных областей и большинства районов Хмельницкой и Черновицкой областей, а также жителей полуострова Крым.

Ранее мы писали, что с начала 2020 года в пожарах в Украине погибли 928 человек. Пострадали в результате огня 774 украинца.

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Так, в июле в Новоайдарском районе Луганской области вспыхнул масштабный пожар. Когда возгорание занимало площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 м/с, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и населенные пункты.

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Тогда огонь уничтожил и повредил более сотни домов, а из села Смоляниново были эвакуированы 30 человек (в том числе 13 детей), еще 30 жителей отселили. Погибли пять человек, 34 человека оказались в больнице.

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регионы спасатели Украина ГСЧС предупреждение пожарная опасность
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