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На Украину обрушится ураганный ветер: в ГСЧС предупредили об опасности

4 ноября, 09:30

Из-за ухудшения погоды в Украине объявлен I уровень опасности

Фото: Lawrence Jackson

Фото: Lawrence Jackson / Фото: AFP

На Украину сегодня, 4 ноября, обрушится сильный ураганный ветер. В связи с этим спасатели объявили I уровень опасности, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 4 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности)", – говорится в сообщении.

Кроме того, I уровень опасности объявлен из-за сильных дождей на Закарпатье и в Карпатах.

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Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

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Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

А с приходом холодного и дождливого ноября вспомним, какие погодные катаклизмы бушевали в мире в октябре:

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