Спасатели предупредили украинцев об опасности

В Харькове за сутки произошло почти полсотни пожаров в экосистемах / Фото: ГСЧС

В Украине 2-4 сентября сохранится самый высокий уровень пожарной опасности. Об этомпередает Укргидрометцентр.

"2-4 сентября будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность", – указали синоптики.

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Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Как мы писали ранее, в Черниговской области вспыхнули масштабные пожары на торфяниках. Самая сложная ситуация – в Семеновском районе, где площадь пожаров составила уже более десяти гектаров.

Напомним, что аномальная жара, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам.

Мы также писали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.

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