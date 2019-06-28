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Спасатели рассказали, каких бед натворила непогода в Украине

28 июня, 09:16

Обесточены более 200 населенных пунктов в восьми областях

Под Киевом ураганный ветер с корнем выкорчевывал деревья / Фото Ирины Маринич
Под Киевом ураганный ветер с корнем выкорчевывал деревья / Фото Ирины Маринич. Фото: Сегодня

Вследствие непогоды – грозы, ливней и штормового ветра – в последние сутки обрушившихся на Украину, сотни населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Так, на утро пятницы, 28 июня, в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 211 населенных пунктов в восьми областях, а именно: Ивано-Франковская – 70, Киевская – 52, Черниговская – 26, Сумская – 23, Житомирская – 17, Черкасская – 15, Кировоградская – 4 и Черновицкая – 4. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Киеве в результате падения деревьев получили травмы и госпитализированы два человека. Подразделения ГСЧС убрали 64 рухнувших дерева, отбуксировали три автомобиля, откачали 66 кубометров воды. Для ликвидации последствий непогоды привлекалось 308 человек и 74 единицы техники.

В Киевской области у села Буча Киево-Святошинского района при падении дерева погиб один человек.

В Ивано-Франковской области на территории Богородчанского, Рожнятинского, Надвирнянского, Калушского, Коломыйского и Тысменицкого районов произошло падение деревьев, повреждены кровли 30 зданий (18 жилых, три хозяйственных, девять – социальной сферы), подтоплено 19 жилых домов и 176 домохозяйств. В селе Стебник Тысменицкого района из-за поднятия уровня воды в р. Стебник повреждена часть покрытия автомобильного моста, в результате чего отсутствует транспортное сообщение с частью населенного пункта (около 100 дворов). Пешеходное сообщение обеспечено. Подразделения ГСЧС убрали 30 поваленных деревьев, откачали более 200 кубометров воды. По состоянию на 7:00. 28 июня уровень воды постепенно спадает, остаются подтопленными восемь (было 19) жилых домов и 64 (было 176) домохозяйств. Для ликвидации последствий непогоды привлекалось 232 человека и 84 единицы техники.

В Гайсинском районе Винницкой области повреждены кровли СОШ № 4 г. Гайсин и СОШ с. Гунча. Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Украине объявлено штормовое предупреждение . Помимо мокрой погоды синоптики также предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", 27 июня столицу накрыл сильный ливень. Дошло до того, что в Киеве ветер сорвал крышу и повалил дерево, а по городу начались масштабные пробки. В столице произошло более 15 аварий из-за непогоды. Смотрите фото и видео разрушение от урагана в Киеве.


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Тег шторм, электричество, Прикарпатье, непогода, ливень, затопление

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