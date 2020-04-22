Спасатели рассказали, сколько сил брошено на тушение пожаров в Чернобыльской зоне (фото и видео)

В Киевской и Житомирской областях продолжается борьба с лесными пожарами

К борьбе с пожарами, которые нанесли ущерб в 25 млн гривен, в Киевской области привлекли более 1 202 человека, в Житомирской – 765. Об этом рассказали в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

В Киевской области 22 апреля по состоянию на 20 часов в зоне отчуждения подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) оказывают помощь в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию трех ячеек (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках пройденных огнем. Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику и дополнительно 7 путеукладчиков Вооруженных Сил Украины. Продолжаются работы по созданию минерализованных полос инженерной техникой.

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Угрозы объекту Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет.

К тушению пожаров привлечено 1 тыс. 202 человек и 288 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тысяча 70 человек личного состава и 242 единицы техники (четыре вертолета, три из которых – МИ-8) и 2 самолета АН-32П, которыми 22 апреля осуществлены 168 сбросов – 358 тонн воды).

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Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев – 0,011 мР/ч., Киевская область – в пределах 0,013 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч., г. Чернобыль – 0,02 мР/ч., на КДП Дитятки 0,02 мР/ч. при допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).

В тренде Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: что нужно знать

В Житомирской области по состоянию на 18 часов 22 апреля силами ДСНС оказывается помощь работникам лесхозов на территории ГП "Овручское ЛХ", "Овручское СЛХ", ГП "Словечанское ЛХ", по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. 21 апреля пожар лесной подстилки на территории Выступовицкого лесничества локализован. Продолжаются работы по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины внутри локализованных участков. К тушению привлечены 765 человек и 119 единиц техники, из них от ГСЧС 157 человек личного состава и 39 единиц техники.

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На ликвидацию последствий пожаров на Житомирщине правительство решило направить 25 млн грн. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Лесные пожары – это не только уничтожение природы. Но, к сожалению, это люди, которые остаются без крыши над головой. Ведь из-за огня в Житомирской области пострадало более 70 домов", – сообщил Шмыгаль.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что таких масштабных пожаров, как в Житомирской области и Чернобыле, в стране не было 24 года.

Выгоревшие леса Чернобыля показали с высоты.

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