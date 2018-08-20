Спасение рядового Зазы: активисты помогли бездомному найти семью и дом

У человека нет способности предугадать, на какой берег его закинет океан жизни завтра, послезавтра или через год-два. Не ведает человек и того, что его желанию покинуть этот океан могут помешать совершенно посторонние люди. Так произошло с 55-летним гражданином Грузии, который еще три недели назад хотел умереть, а нынче мечтает жить полноценной жизнь с вновь обретенной собственной семьей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Нашествие бездомных в Киеве: бродяги устраивают лежбища в скверах и пьянки в центре

Житель сквера

Я познакомилась с бывшим жителем Тбилиси Зазой Спиридоновичем в прошлом году в рамках работы общественного проекта "Левобережный ботанический сад" (ОП) в столичном микрорайоне Березняки. Местные активисты ухаживали за сквером, а гость с Кавказа предпочитал там отдыхать.

На тот момент это был высокий мужчина с добродушной улыбкой, беззаботно смотрящий в завтрашний день и гулявший на широкую ногу. Пару раз его удалось даже привлечь к общественным работам. Но после зимы перед нами предстал совершенно другой человек, для которого этот сквер оказался домом на долгие четыре месяца.

В какой-то вечер мы заметили, что Заза передвигается при помощи палочки и остается на ночь на улице. Начали выяснять, почему.

"У меня распухли ноги. Я не могу работать. Мне нечем платить за комнату, и меня попросили уйти. Больше мне идти некуда", — заявил горец.

Но почему он не уезжает домой?

"У меня нет семьи. Я потерял с ними связь в 2003 году, когда решил лететь сюда, в Украину. Куда я сейчас полечу?".

Попутно выяснилось, что у него нет никаких документов.

Зазу не бросили в беде березняковцы. Женщина Наташа иногда забирала его принять ванну и постирать одежду. Еще две женщины носили ему в поллитровых баночках супы и борщи, а грузины с рядом расположенного рынка вечером баловали мясной нарезкой и лавашом. Находились и "добрые" люди, которые наливали сто грамм. А вот на сигареты приходилось "зарабатывать" самостоятельно, сидя под магазином, где Заза прятался и от ливней.

В очередной вечер мы увидели Зазу сильно избитым. По его словам, ночью на него налетела группа подростков. Они избили старика, отобрали у него 12 гривен и убежали. К тому моменту у Зазы уже не было и мобильного телефона, благополучно кем-то вытащенного из кармана. Чтобы защитить себя в дальнейшем, Заза вооружился складным ножиком для обрезки лозы. Утром мы нередко наблюдали вокруг его лавочки несколько валяющихся "розочек" от бутылок...

"Умру под елкой". Заза уже не верил, что когда-то увидит родных. Фото: И. Ковальчук

Всем миром

Жители решили обратиться в социальные службы Киева. Должны же быть какие-то центры для таких людей! Оказалось, чтобы вызвать к нашему "постояльцу" представителей Центра учета бездомных граждан, нужно оформить заявку на службу 1551, чтобы соцработникам выделили бензин для машины. Эта процедура была соблюдена, и через неделю к Зазе приехали два инспектора Центра.

К сожалению, нашего бездомного они не могли забрать. В Дом социального попечения берут только граждан Украины, и там очередь. А при благоприятном стечении обстоятельств там можно было бы пробыть 10 дней, обычно необходимых для того, чтобы человек сделал паспорт. Плата за каждую ночь чисто символическая — 9 грн.

Чтобы решить нашу с Зазой проблему, представители Центра обратились в несколько церквей, чтобы они взяли грузина на временное пребывание. На сегодня его очередь так и не подошла.

На Зазу Спиридоновича обратила внимание и местная полиция. На мое обращение в Днепровское управление Главного управления Национальной полиции Киева пришел ответ, что, по словам опрошенного бездомного, у него есть сын, но контактов с ним нет.

К этому моменту у нашего подопечного начала загнивать левая нога, и конечно, никакая скорая не увозила его на лечение. Торговцы с рынка решили сами свозить Зазу в клинику, заплатив за поверхностный осмотр. Диагноз был — "гангрена".

"Что будете делать?" — спросили мы вечером возвращенного на лавочку больного, которому все те же сердобольные березняковцы начал лечить гангрену перекисью и стрептоцидом. "Ничего, — вздохнул Заза. — Умру здесь. Вон под той елкой".

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы первыми не запаниковали грузины с рынка, до которых дошла информация, что у Зазы есть сын и как его зовут. Торговцы начали пробивать родственника Зазы по соцсетям. Через два дня некий молодой грузин, работающий с семьей в Европе, узнал в Зазе своего пропавшего отца!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Под Киевом нашли женщину, которая жила в лесу с двумя малышами

Слезы сына и отца

Когда первый раз активисты организовали связь по Viber отцу и сыну, не видевшиеся 15 лет, оба мужчины не смогли сдержать слез.

Заза узнал, что у него уже есть внучка, и начал готовиться к отъезду.

"Все эти годы я ничего не знал о своем отце! Не был даже уверен, жив ли он. Что он делал в Киеве? Как жил все эти годы? Я готов принять его в свою семью, надеюсь, он уже остепенился. Подлечим его. У меня даже есть для него посильная работа", — рассказал сын Куджи.

"Умру под елкой". Заза уже не верил, что когда-то увидит родных. Фото: И. Ковальчук

Дорога домой

Наш подопечный наивно предполагал, что, дав кому-то взятку, он сразу получит грузинский загранпаспорт и улетит из Киева в Евросоюз. Пришлось его переубеждать, что раз уж он начинает новую жизнь, то делать это нужно законным способом.

"Я не доживу", — сразу рассердился грузин. "Придется дожить! Под нашей елкой никто тебе не даст умереть. Буду просить посольство Грузии ускорить выдачу документа на выезд", — сказала я, и уже на следующий день звонила в приемную посла Грузии в Украине Гела Думбадзе.

Еще через день переодевшегося Зазу с обработанной все тем же способом (перекись + стрептоцид) ногой я везла в консульство на оформление "белого паспорта" — свидетельство на возвращение. К этому моменту консул уже связался с сыном Зазы, удостоверился, что те действительно родственники, и они обсудили способ передачи билета на рейс до Тбилиси.

"Мне еще штраф заплатить нужно за незаконное пребывание в Украине. Сын вышлет деньги. Тут недалеко, я потихоньку схожу и выпишу квитанцию", — сказал наш подопечный, вернувшись из консульства на лавочку.

Конечно, было решено, что с квитанцией ему тоже поможет представитель газеты "Сегодня" — я решила сразу выяснить и юридические аспекты нелегального проживания иностранцев в нашей стране.

"Ваш Заза был у нас в ноябре. Оформили протокол и выписали штраф. Он не оплатил его, теперь этим занимается исполнительная служба", — объяснил представитель Государственной миграционной службы Украины (ГМС) в ОВИРЕ на Березняковской. "А почему вы его тогда не депортировали?" — "Он должен был сам в течение 10 дней купить билет и улететь. Можете сейчас его привести с деньгами на билет. Мы его отвезем в суд, ему присудят либо три года невъезда в Украину, либо пять, либо вообще запретят пересекать украинскую границу, и потом в сопровождении наших сотрудников его посадят на ближайший самолет", — сообщили миграционщики.

Такая перспектива для больного старика нам не подходила.

"А без суда его выпустят?" — "Если у него действительный документ на выезд — выпустят, — заверил сотрудник ГМС. — Но могут выписать наивысший штраф, который сейчас составляет 5100 грн. Выплатить его можно и позже".

Через пару дней активисты микрорайна Березняки везли принявшего ванну и переодевшегося Зазу в аэропорт "Киев", сбросившись на бензин и нарезав задержавшемуся у нас гостю бутерброды. В кармане у него было письмо от газеты "Сегодня" с просьбой к сотрудникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Госпогранслужбы Украины содействовать вылету гражданина Грузии Зазы Спиридоновича.

На прощание наш подопечный сказал: "Я много раз ругал Господа, почему он меня оставил. А он мне вас послал! Я ваш должник". На что получил ответ: "Свой долг Господу и отдашь".

Нынче Заза в Тбилиси ожидает подтверждения своей метрики, чтобы восстановить паспорт. Местные врачи пока не подтвердили страшный диагноз. Сын ждет его в Европе. Такие чудеса бывают, если люди неравнодушны.

В Тбилиси делают документы