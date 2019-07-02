"Спасибо, пакет не нужен": мир на месяц отказывается от пластиковой упаковки

Первого июля начался всемирный челлендж "Июль без пластика". Его цель – прожить 30 дней без пакетов и пластиковой упаковки

Фото: pixabay.com.

Миллионы людей ставят перед собой вызов – на месяц отказаться от одноразовых пластиковых изделий. Это челлендж Plastic Free July, и он проводится восьмой год подряд.

Практически каждый кусок пластика, который когда-либо производился и не был впоследствии сожжен, до сих пор существует. Естественным путем он разлагается в течение 500-1000 лет. По данным экологов, только 1% пластика используется повторно. Легкие пакеты с помоек и свалок переносятся ветром на большие расстояния, загрязняя реки, озера, моря, океаны, леса и горы. Из-за этого гибнут животные, птицы и рыбы. Яркую упаковку они принимают за пищу, проглатывают и погибают. К 2050 году пластика в Мировом океане будет больше, чем рыбы, если потребление пластиковых изделий не уменьшится, считают специалисты Организации объединенных наций.

Зачем присоединяться к челленджу Plastic Free July и как это сделать, узнавался сайт "Сегодня".

"Пора осознать, что каждый наш поступок имеет значение"

Анна Михайлицкая принимает участие в Plastic Free July второй год подряд. После вызова в 2018-м она решила отказаться от пластиковой упаковки навсегда.

"Я принимала участие в Plastic Free July в прошлом году, когда только начинала свой путь к экосознанию. Тогда я дала себе обещание месяц не покупать никакой еды в пластике. Для меня это стало отличной возможностью отказаться от некоторой не очень здоровой пищи, а также найти альтернативу для разных продуктов в лучшей упаковке. Например, масло или греческий йогурт в стекле. Я помню, что проводила по несколько часов в супермаркете пока искала, чем заменить привычные для меня продукты. Именно во время этого челленджа я впервые пошла в супермаркет со своей банкой, чтобы купить моцареллу. Это было очень волнительно для меня на тот момент. Но когда мне без проблем взвесили сыр в мою банку, я поняла, насколько это легко и круто", – рассказывает Анна.

Месяц без пластика для нее превратился уже в целый год. Анна признается, во время челленджа были и неудачи, несколько раз пластик таки попадал в ее руки. Это были пластиковая упаковка от службі доставки еды, упаковка для панировочных сухарей, и так далее. Но это было поводом не останавливаться, а делать выводы и продолжать работать над своими привычками.



Покупки без пластиковой упаковки. Фото: Анна Михайлицкая

В этом году Анна также принимает участие во всемирном челлендже, но теперь уже чтобы привлечь к акции больше знакомых и подписчиков в Instagram.

"Конечно, цель этого челленджа значительно больше, чем просто бойкот пластика на один месяц. Но именно в таком формате, когда ты бросаешь себе вызов вместе с сотнями тысяч активистов по всему миру, лучше всего удается делать осознанные покупки. Это как курс молодого бойца. По его завершению навыки и привычки остаются надолго. В прошлом году я для себя поняла, что жизнь без пластика качественнее и здоровее. Мне нравится, что челлендж проходит в соцсетях, что позволяет привлечь внимание еще большего количества людей и вдохновить их на перемены", – рассказывает Анна.

К тому же, в Украине проще отказаться от пластика, чем в США или Европе, считает девушка. У нас можно многое купить на вес, тогда как в Америке большинство овощей продаются в индивидуальной пластиковой упаковке.

"Из впечатлений одной иностранки, которая была в Киеве: ее удивило, как много всего можно купить в свою тару в супермаркетах. Еще в Киеве многие кафе дают скидку, если просишь кофе в свою чашку. Мало кто знает, что "бумажные" чашки для кофе не совсем бумажные, они покрыты слоем пластика, а потому долго разлагаются на свалке. А крышка, которой мы привыкли накрывать кофе, сделана из полистирола, пластика, который при нагревании от кофе начинает выделять канцерогены. Большинство привыкли думать "моя хата с краю", "пусть этот вопрос решает государство и бизнес-корпорации", "это всего лишь один кулечек" и т.д. Но пора осознать, что каждый наш поступок имеет значение", – добавляет Анна.

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Как присоединится к челленджу Plastic Free July

Все началось в 2011-м году с небольшой инициативы в одном из офисов на западе Австралии. За восемь лет акция превратилась в международную общественную кампанию по отказу от одноразового пластика. Это отличный повод задуматься о количестве пластиковых отходов, которые производит каждый человек, и сократить их.

Чтобы присоединиться к глобальному движению, нужно зарегистрироваться на сайте Plastic Free July. В специальной анкете следует указать страну проживания и срок отказа от использования пластика: на день, неделю, месяц или навсегда. О своем участии в акции активисты пишут в социальных сетях с пометкой #plasticfreejuly, чтобы как можно больше людей узнали о необходимости сокращать потребление пластика.



Фото: AFP / Rodrigo BUENDIA

Чек-лист челленджа:

отказаться от пластиковых трубочек для напитков;

на пикниках или праздниках использовать обычные столовые приборы вместо одноразовых;

заменить полиэтиленовую оберточную пленку на пищевую бумагу или фольгу;

вместо пакетов носить с собой многоразовую сумку;

готовить кофе дома или покупать в свою кружку. Многие сетевые кофейни в Киеве делают скидки, если попросить сделать кофе в свою кружку.

не покупать упакованные фрукты и овощи. Покупайте их на развес в свою сумку;

старайтесь покупать повседневные продукты, например, крупы, макароны и чай, на развес, а не в упаковке

носите с собой многоразовую бутылку для питьевой воды и не покупайте воду в одноразовых пластиковых бутылках.

в отдел готовой еды и в мясной, рыбный или сырный отделы, где продукты заворачивают в пластиковую пленку, ходите со своим многоразовым контейнером.

когда вам понадобится новая зубная щетка, купите бамбуковую вместо пластиковой.

не используйте воздушные шарики и блестки (изготавливаются из пластика);

отдавайте предпочтение продуктам в бумажной упаковке или стекле, у которых шансы быть многократно переработанными гораздо выше, чем у пластика;

используйте для покупок фруктовки и экомешочки из ткани вместо пластиковых фасовочных пакетов.

Как Украина отказывает от пластиковой упаковки

Провести хотя бы день без полиэтилена. В Украине мировой челлендж пока не получил массовой популярности. Поэтому Министерство экологии призывает украинцев отказаться от пластиковой упаковки на день.

"Думаю, что один день без полиэтиленовых пакетов украинцы смогут прожить без потерь и психологических травм. Я, как министр экологии, призываю сделать это 3 июля в Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов", – написал министр экологии Остап Семерак.

Присоединиться к акции министр призывает и бизнес, супермаркеты, магазины и т.д.

"Что это даст? В первую очередь, коллективный опыт. Спасибо торговым сетям и активистам, которые уже сделали подобные акции стилем повседневной жизни. Второе – уменьшение количество пластика. Его объемы в окружающей среде являются глобальной проблемой. Цифры впечатляющие", – поясняет чиновник.



Фото: pexels.com

Никаких ограничений по пластиковой упаковке в Украине нет. Хотя в соседней Молдове с 1 января 2019 вступил в силу закон о запрете продавать и использовать пакеты толщиной 50 микрон и более. А с 1 января 2020 правительство Молдовы планирует запретить продажу и использование пакетов толщиной 15-50 микрон, с 2021 – менее 15 микрон.

В Грузии с 1 апреля 2019-го полностью запретили производство, импорт и продажу полиэтиленовых пакетов любой толщины. Вместо неразлагаемых пластиковых пакетов можно будет пользоваться биопакетами, которые могут разлагаться с помощью бактерий или других живых организмов. Запрет на использование полиэтиленовых пакетов вводился в Грузии поэтапно – 1 октября 2018 года были запрещены пакеты толщиной более 15 микрон.

Первыми запретили пластиковую упаковку Сингапур, Тайвань и Бангладеш. В начале 2000-х годов произошло катастрофическое загрязнение такими отходами рек и канализаций, что привело к масштабным наводнениям. Эти страны первыми на законодательном уровне запретили производить и использовать пластиковые пакеты. Вскоре к ним присоединились Танзания, Китай, Италия, Австралия и некоторые штаты Индии.

Всего 33 страны мира полностью запретили использование и оборот некоторых полиэтиленовых пакетов. Еще 53 страны ввели частичный запрет или налог на пакеты.

С 2016 года в Верховной Раде лежат несколько законопроектов, которые предлагают ограничить использование пластиковых пакетов. Однако все они до сих пор лежат в столах. Так, законопроект №9507 предполагает запрет на легкие пластиковые пакеты, за исключением биоразлагаемых и пластиковых пакетов для упаковки мяса, рыбы, продуктов из них и сыпучих продуктов.

Похожий законопроект №9507-2, помимо выше перечисленного, включает и проведение информационных и просветительских мер по сокращению использования пластика.

Еще один проект №6020 предлагает полностью запретить производство, ввоз и распространение пластиковых пакетов длительного разложения. Разрешены будут только биоразлагаемые пакеты, но производить и ввозить их смогут только те, кто получит лицензию.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в попытке избавиться от "пакетных" гор человечество уже невольно создало Большое тихоокеанское пятно — дрейфующий на севере Тихого океана остров мусора огромных размеров.

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