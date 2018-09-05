Спасти и помочь: мир отмечает День благотворительности

Сегодня, 5 сентября, во всем мире отмечают Международный день благотворительности. По данным социологического исследования аналитического центра "Демократические инициативы", самая известная благотворительная организация Украины – Фонд Рината Ахметова.

Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу на Донбассе – помочь выжить Мирным, пострадавшим и нуждающимся, 6 августа 2014 года был создан Гуманитарный штаб. Эта программа Фонда стала крупнейшей гуманитарной миссией в Украине. И это заслуга его учредителя Рината Ахметова.

С первых дней вооруженного конфликта на Донбассе Фонд Рината Ахметова ежедневно помогает мирным жителям. Спасает от голода стариков, детей и людей с инвалидностью. Предоставляет лекарства тяжелобольным, оказывает помощь детям, получившим ранения. Помогает пострадавшим провести операции, вернуться к нормальной жизни и справиться с "травмой войны".

Мирные на Донбассе ждут помощи Фонда Рината Ахметова, потому что продолжают в ней нуждаться, и всегда благодарят его учредителя.

"Я хочу выразить уважение тем организациям, которые помогают мирным гражданам по обе стороны линии соприкосновения. Таким, как Фонд Рината Ахметова, поддержка которого облегчит жизнь нуждающихся. Рад, что помощь продолжают оказывать", – прокомментировал работу Фонда замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

С ним согласен замглавы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Иване Бочоришвили.

"То, что делает Фонд Рината Ахметова для мирных жителей Донбасса, неоценимо", – отметил он.

К сожалению, 28 февраля 2017 года работа логистического центра Гуманитарного штаба на "Донбасс Арене" была заблокирована. Также была остановлена работа 28 стационарных пунктов выдачи помощи в 15 городах на неподконтрольной Украине территории. Позже была запрещена деятельность Штаба на всей неконтролируемой территории. Без помощи осталось более полумиллиона человек.

Сейчас Фонд Рината Ахметова доставляет наборы выживания в 85 населенных пунктов Донбасса, большинство из которых находятся на линии огня. Это стало возможно благодаря уникальной системе – организованным бригадам мобильной выдачи, которые регулярно доставляют продукты в прифронтовую зону. Туда, где редко бывают другие миссии, где люди особенно остро испытывают нехватку продовольствия. В рамках программы мирным жителям региона было выдано более 12 млн наборов выживания.