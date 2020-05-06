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Спецборт из Китая: Ан-225 "Мрия" доставил в Украину новый медицинский груз (онлайн-трансляция)

6 мая, 09:30

Юрий Божко

Самый большой в мире самолет помогает доставлять медицинские грузы по всему миру

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Самый большой самолет в мире, украинский Ан-225 "Мрия", который на месяц вперед зафрахтован для доставки медгрузов по всему миру, в среду, 6 мая, прибыл в Украину с очередной партией медицинских товаров из Китая. Согласно официальным данным, самолет такого размера могут принять лишь десяток аэродромов мира. Один из таких – специально созданный под Киевом аэродром ГП "Антонов".

Новости "Сегодня" ведут онлайн-трансляцию с аэродрома с прибытия важного для Украины груза.

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Напомним, 2 мая украинский самолет Ан-225 "Мрия" доставил в канадский Монреаль рекордную для страны партию средств индивидуальной защиты. Самолет совершил самую большую для Канады поставку необходимого груза во время пандемии. Канадцы бурно и с восхищением отреагировали на прилет украинского самолета, поскольку ни разу не видели такого авиагиганта.

До этого 23 апреля самолет Ан-225 "Мрия" привез в Украину из Китая первый и рекордный по объему груз, который был зарегистрирован для возможного внесения в Книгу рекордов Гиннеса. Глава ГП "Антонов" Александр Донец рассказал, что "Мрия" доставила из Китая груз весом в 103 тонны.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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самолет Антонов онлайн мрия Ан-225 аэродром

Источник: Сегодня

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