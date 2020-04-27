Спецборт МАУ эвакуировал из США более 200 украинцев: фото

На сегодняшний день в Украину удалось вернуть уже около 1200 человек

На днях Кабмин согласился заплатить авиакомпания за эвакуацию украинцев из других стран. Так, сегодня специальный коммерческий самолет компании МАУ забрал 259 пассажиров из Майами в Киев. Об этом сообщает посольство Украины в США.

Дипломаты отмечают, что именно этот рейс из Майами стал неким "первооткрывателем". По его примеру будет организован ряд других специальных рейсов, которые будут осуществлены по объявлению правительства Украины во время карантинного периода в конце апреля и в мае, и которые предоставят возможность гражданам вернуться на родину из разных уголков мира.

Этим спецрейсом из Майами домой также возвращается 119 учеников из Украины, находившихся в США по американской образовательной программе FLEX.

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На сегодняшний день в Украину удалось вернуть уже около 1200 человек, которые находились в США, в частности, было осуществлено два коммерческих спецрейсы из Нью-Йорка и один бесплатный эвакуационный рейс из Вашингтона.

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Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что украинцы, возвращающиеся из США, пройдут обязательную изоляцию. По его словам, у них будет два варианта – самоизоляция дома со специальным мобильным приложением, или обычная обсервация в специальных помещениях.

Напомним, Кабмин определил правила контроля людей на обсервации, в которых появилась возможность удаленной проверки места нахождения (врачи или полиция будут знать, находится ли обсервант дома). После авторизации и внесения фото с персональной информацией в приложение "Дій вдома", в случайные промежутки времени в течение дня человек получает push-сообщения, после чего в течение 15 минут с помощью мобильного приложения должен сделать фото своего лица.

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В случае несоответствия геолокации или фотографии, отсутствия связи с мобильным приложением, в полицию направляется уведомление о случае нарушения условий самоизоляции. Человеку это не грозит административной ответственностью, но полицейские могут приехать к нему и проверить, как он соблюдает обсервацию.

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