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Спецборт с эвакуированными из Италии украинцами приземлился в "Борисполе" (фото, видео)

15 марта, 23:43

Елена Вус

В Киев вернулись украинцы, застрявшие на итальянско-словенской границе, а также те, кто изъявил желание уехать из Италии

В воскресенье вечером, 15 марта, в Международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с 123 украинцами на борту, которые ранее не смогли вернуться в Украину из Италии из-за закрытия границ в связи с карантином.

Об этом сообщает Офис президента Украины на своей странице в Facebook.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского была организована доставка украинских граждан на родину самолетом авиакомпании SkyUp из итальянской Венеции (аэропорт "Марко Поло")", – говорится в сообщении.

Так, в 22:23 спецрейсом в Киев вернулись пассажиры двух автобусов, которые ранее застряли на итальянско-словенской границе, а также те, кто изъявил желание уехать из Италии.

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Все эвакуированные являются украинскими гражданами, кроме двух человек, которые имеют вид на жительство в Украине и, согласно постановлению Кабинета Министров, могут въезжать в нашу страну.

В сообщении подчеркивается, что перед посадкой в ​​самолет в Италии все пассажиры прошли медосмотр на признаки возможного заболевания. По информации итальянской стороны, на борт были допущены только здоровые люди, без симптомов болезни.

По прибытии в Киев пассажиров также осмотрят медики.

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"На борту самолета находились врачи украинского Центра медицины катастроф, у которых были экспресс-тесты для диагностики на наличие коронавируса, а также бесконтактные термометры. Во время полета врачи проводили медико-санитарный надзор. Экипаж был обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами", - говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

Кроме того, отмечается, что все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции после возвращения в Украину в домашних условиях в течение 14 дней. За нарушение домашнего карантина предусмотрена ответственность.

На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Ранее сообщалось, что это только первый борт, который будет эвакуировать украинцев.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан возвращаться в Украину. Он напомни, что у украинских граждан есть время до вторника, когда Украина закроет авиасообщение, для того, чтобы вернуться в Украину рейсовыми самолетами, которые продолжают летать, и заверил, что после вторника, никто не останется наедине с проблемой.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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видео Борисполь самолет карантин коронавирус эвакуация украинцев

Источник: Сегодня

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