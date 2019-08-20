Спецэффекты в Харькове и файер-шоу под Киевом: что власти приготовили ко Дню Независимости

Что закупают и кого приглашают власти столицы и регионов к празднику

Понеслась! В Лиссабоне "Амазонки" популяризируют Украину, а в Покровске — детектив с закупками / Фото: AFP

Несмотря на то, что в этом году парада в честь Дня Независимости не будет, города и села от привычных праздников не отказываются. Что закупали органы власти для концертов, гуляний и постановок, узнавали "Сегодня" и эксперты системы по проверке контрагентов YouControl.

Столица

Одним из самых насыщенных будет праздник в столице. Помимо Марша защитников Украины, организованного ветеранами и волонтерами, в Киеве планируется еще ряд торжеств. Так, отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия Печерской РГА заказал концерт и его техобеспечение с мастер-классами за 117 тыс. грн. Оболонский район планирует то же самое, но с услугами ведущего и звукорежиссера, оформлением локаций, организацией выставки и выступлением духового оркестра, но уже за 81 тыс. грн, если поставщики не предложат более выгодные условия. Управление культуры, туризма и охраны культурного наследия Шевченковской РГА уже приобрело за 42 тыс. грн, среди прочего, организацию "под ключ" концерта с поэтическим названием "Независимая, вышитая колосьями, Украина цветущая моя" в парке им. Т. Шевченко. В Соломенском районе за 55 тыс. грн требуют от исполнителя наличие не менее 40 концертных номеров, продолжительность пять часов и многожанровость программы.

Киевская область также пытается активно подключаться к празднованию. Например, в Буче за 380 тыс. грн проведут программу с ведущим, артистами-аниматорами, выступлениями групп и отдельных певцов, симфонического рок-оркестра BREVIS, файер- или неоновым шоу. В Козине, что под Киевом, закупили на 85 тыс. грн к торжеству подарки: альбомы для новорожденных в подарочной папке. А в Обухове приобрели сувенирную продукцию (флаги) на 18 тыс. грн.

Регионы

Усиленно готовились ко Дню Независимости в Ивано-Франковске. Там за 37 тыс. и 14 тыс. грн заказали звук и микрофоны, за 36 тыс. — акустические устройства, а за 6 тыс. — беклайн (также часть звукового оборудования). Далее: за 38 тыс. грн закупили сцену, за 23 тыс. — свет, еще за 19 тыс. — мебель и сценические конструкции, за 54 тыс. — техническое обеспечение торжества в отдельных микрорайонах города.

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В Харькове вообще дали маху. За 1,3 млн грн город заказал только услуги по техобеспечению концертной программы "Арт-платформа городов-партнеров". И это не все: услуги по созданию и показу этой программы запрашивают за 210 тыс.; услуги по обеспечению мультимедийным оборудованием и спецэффектами этой же программы планируют закупить более чем за 0,5 млн грн; услуги по созданию и показу интерактивных программ и театрализованных перформансов хотят приобрести за 155 тыс. грн. Все три аукциона запланированы на 21 августа.

Только одну — но какую! — закупку до Дню Независимости провели в Мариуполе. Там почти за 2 млн грн заказали выступление группы "Казка", техническое сопровождение торжества, подготовку и оформление нескольких локаций, фотозон и фуд-корта.

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А вот в Одессе ограничились заказом поздравительных открыток за 15 тыс. грн. В Хмельницком также потратили лишь 31 тыс. на организацию празднования, а именно — на оформление локации и выступление музыкальных коллективов.

В небольших городах также попытались покреативить. В Калуше (Ивано-Франковская обл.) выступит американский музыкант украинского происхождения Влад Де Брянский (за 95 тыс. грн). А еще 36 тыс. потратят на организацию празднования. В Желтые Воды (Днепропетровская обл.) пригласили группу "Табула раса" и диджея за 127 тыс. грн.

А вот в Покровске Донецкой области, который ежегодно отличается масштабами празднования практически каждой знаменательной даты, в этот раз случилась почти детективная история. Сначала городские власти (еще в июне) на торжество ко Дню Независимости и одновременно Дню города пригласили многих известных звезд. Но вскоре закупку в 5,6 млн грн отменили из-за нарушения закона при ее проведении. Торги уже на 2,6 млн грн провели вторично. Но и их вскоре также отменили с пометкой: "Сокращение расходов". Сейчас новая закупка не объявлена и не проведена, но городские афиши уже вовсю анонсируют фестиваль патриотической песни "Музыка нас объединила" с участием звезд.

Лиссабон

Празднование Дня Независимости будет не только в украинской столице, но и в португальской. За 1,7 млн грн ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" планирует повезти праздник "Украинские амазонки" в Лиссабон. В тендерной документации говорится для исполнителя: "В рамках проведения мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение интересов Украины за рубежом, организовать и провести коммуникационную кампанию в рамках мероприятий по празднованию Дня Независимости Украины". Предоставление этой услуги будет состоять из подготовки плана, информирования и привлечения СМИ, технического обеспечения, привлечения переводчиков и охраны, кейтеринга и прочего.

Отметим, что День Независимости Украины каждый год традиционно отмечается 24 августа. В 2019 году он выпадает на выходной день – субботу. Согласно законодательству, если официальные праздники приходятся на выходные, субботу или воскресенье, то следующий за ними понедельник также является выходным днем. Поэтому украинцы получают возможность отмечать главный праздник страны три дня подряд – с субботы, 24 августа, до понедельника, 26 августа включительно. Кроме того, рабочий день в пятницу, 23 августа, будет укорочен на 1 час.

Чтобы позволить всем желающим отпраздновать там, где им хочется, в Украине назначили дополнительные поезда ко Дню Независимости. Назначены поезда Киев – Львов, Покровск – Харьков, Киев – Днепр и Суммы – Винница.

А телевизионные группы "Сегодня" установят национальный рекорд в День Независимости. Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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