Спецэффекты VFX для кино: украинские компьютерные студии работают над фильмами, популярными во всем мире

В Украине набирает популярность работа в сфере визуальных эффектов (VFX — Visual Effects), и наши студии нуждаются в пополнении кадров. Более того, готовы брать под свое крыло желающих с горящими глазами, чтобы выращивать собственных специалистов высокого класса. Работа в этой сфере очень перспективна, но с наскоку ее не взять: нужна феноменальная усидчивость, ведь в одной лишь секунде — 25 кадров, которые нужно нарисовать. А если фильм длится час — сами понимаете.

Как рассказывает основатель и VFX-продюсер компании Terminal FX Роман Базюченко, компьютерные программы помогают ускорить этот процесс.

"Раньше рисовали покадрово на пленке, затем придумали новый метод — рисовали на стекле, — рассказывает Роман. — Например, когда актера нужно поместить на какую-то другую планету, он становится перед камерой, а между им и камерой ставят стекло, какое зарисовывается нужным пейзажем. Потом это все стало усложняться: делали прямо на съемочной площадке физические и химические эффекты (проводили определенные манипуляции с пленкой). Был период, когда двигали куколками – аниматроника – механизированные куклы. С появлением компьютеров начали использовать роботизированные технологии для создания визуальных эффектов — ретуширования видео, создания персонажей, взрывов и пр."

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Начало работы компании Terminal FX положили всем известные фильмы "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Затем пошли проекты со всего мира: "Смертельная гонка-2, 3, 4", "Сердце дракона-2, 3" и другие.

"Сердце дракона" делала одна из старейших голливудских киностудий Universal Pictures. В 1996 году в моде были драконы собакоподобные (собака с крыльями), — вспоминает Роман. — А уже в 2012 или 2013 году мода на таких драконов прошла, и мы делали редизайн (переделывали. — Авт.). Наш дракон не должен был сильно отличаться от предыдущего по договору франшизы, согласно которой типажи героев должны быть сохранены. Мы искали золотую середину. Нынче рисуют драконов, которые ходят на задних лапах, а наш должен быть осовремененной "собакой", на четырех лапах. В итоге мы сделали дизайн дракона для этого проекта, который всех устроил. Съемки фильма были в Румынии и наши супервайзеры провели там два месяца в тесном сотрудничестве с режиссером и съемочной командой фильма. Последующий процесс создания визуальных эффектов занял 8 месяцев. Словом, это был очень интересный и один из наших любимых проектов".

За 14 лет Terminal FX удалось поработать с такими клиентами, как Universal Studios, Warner Brothers, Katalyst Films, MTV, 20th Century Fox, WWE Studios, Rebel Films и другие.

"Подход к работе в Америке, Индии, Китае очень отличается. К примеру, манера общения американцев непрямая, ее называют по-английски indirect, — рассказывает Роман. — Американцы редко говорят прямо, если у тебя все плохо. Когда мы только начали с ними сотрудничать, я даже немного обманулся этим. Помню, как-то мы отправили проделанную работу. Американец ответил good start, и я подумал: "О, наверное, это значит, что мы молодцы, хорошо начали!". Позже я понял: good start означает "так-так, давайте, показывайте что-то еще, потому что это достаточно плохо". То есть good start — это завуалированная форма фразы: "У вас есть еще один шанс".

И таких фраз у американцев достаточно много. Когда реально хорошо, они выражаются очень импульсивно: "Exellent, great". А good start и why not — это что-то типа: такое, не сильно хорошее.

В 2014 и 2015 годах люди начали массово уезжать работать за границу, и Украина стала испытывать кадровый голод. Тогда в Terminal FX решили открыть школу визуальных эффектов и компьютерной графики.

"Идея создания школы у нас была еще в 2004 году, — делится с нами Роман. — Уже тогда было понятно, что специалистов мало и их нужно выращивать. Студенты получают практические навыки, а затем — работу в нашей компании".

Путь в VFX начинают с роликов Youtube

Марина Маркович, lead producer компании Postmodern Digital, работает в сфере визуальных эффектов 9 лет.

"Сейчас в нашей компании — более 50 человек, и мы продолжаем расти, — говорит Марина. — Представительства есть по всему миру, в том числе в Лондоне, главный офис — в Киеве. Наша основная специализация — фильмы для большого экрана, в работе есть и сериалы, но их меньше. Наши заказчики — студии и продакшен-компании со всего мира, в этом году мы сосредоточились на азиатском рынке".

Хотя работает компания со многими иностранными партнерами, назвать какие-то отличительные особенности студий конкретных стран довольно сложно.

"Подход к процессу создания компьютерной графики и производства фильма в целом скорее зависит от традиций работы конкретной компании, — признается Марина. — Например, у нас есть три разных заказчика из Азии, и все они работают совершенно по-разному. Но каждый новый заказчик — это всегда новый опыт".

"Если все же говорить о каких-то отличительных чертах, то в первую очередь это касается понятия времени, — говорит Марина. — То, что у нас "срочно", обычно означает "на вчера". А у кого-то это означает "до конца недели", еще у кого-то — "до конца месяца". В каких-то странах принято торговаться, а в каких-то это считается дурным тоном. В сфере VFX каждый день происходит что-то интересное, ведь в чем-то это магия. Думаю, именно эта магия приводит людей в нашу сферу и заставляет оставаться в ней много лет".

Тем, кто хочет работать в VFX или понять нюансы производства, Марина советует начинать с просмотра технических брейкдаунов — роликов, в которых объясняется, как студия делала тот или иной спецэффект.

"Например, вам нравится фильм, — делится Марина, — вы заходите на YouTube, вбиваете его название и vfx breakdown или making off — и перед вами открывается занавес чарующего процесса создания спецэффектов для кино".

Для тех, кто хочет познакомиться с VFX ближе, есть замечательный ресурс Hollywood Camera Works. Также существует множество онлайн- и офлайн-школ, где можно выбрать себе курс по вкусу.

Марина Маркович: "Мы всегда рады новым людям"

Продакшен: словарь сленга

Продакшен:

Плейбек — запись предварительного просмотра.

DIT — технический контроль материала.

Прекат — предварительный монтаж. Проверка, можно ли смонтировать то, что снято, или нет.

VFX супервайзинг — планирование и технический контроль съемки сложных спецэффектов.

Постпродакшен:

Логгинг — подготовка материала для монтажа (переименование, синхронизация со звуком, каталогизация).

Конформинг — подготовка офлайн-монтажа для дальнейшей передачи в работу.

VFX — все виды спецэффектов.

Мастеринг — финальная сборка онлайн, со всей графикой, цветокором, титрами, звуком и т. д., экспорт финальной версии фильма и создание архива.

Сколько нужно времени на постпродакшен фильма?

Логгинг: 2 недели.

Монтаж: 3 месяца.

Конформинг: 2 недели.

Цветокоррекция: 3 недели.

VFX: 1 месяц.

Мастеринг: 1 неделя.

Итого: полгода

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Толмачев: "Мы хотим развеять сомнения"

Украинский постпродакшен-супервайзер Станислав Толмачев, который уже много лет работает в нашем кинематографе, этим летом решил открыть свою компанию. За его плечами — множество проектов: от клипов и рекламы до сериалов и полнометражных фильмов (#SelfieParty, "Параджанов", "Іван сила", "Тіні незабутих предків", "Ломбард" и "Зима в огне", который в 2016 году был номинирован на "Оскар").

"Мы решили, что пора расти, — говорит Станислав. — Тем более, что украинский постпродакшен вполне к этому готов. Мы планируем все этапы постпродакшена еще до съемок, и на протяжении всего периода следим за соблюдением всех нужных параметров. Благодаря этому все департаменты коммуницируют друг с другом, не возникает неприятных сюрпризов, существенно экономится время и бюджет".

Разница между работой в мире и Украине, по словам Стаса, существенна.

"В Украине есть отличные специалисты. Но, к сожалению, им не всегда дают точное техзадание, не говорят толком, что нужно будет сделать, — говорит Станислав. — Увы, прежде мы часто наблюдали картину, когда все на всех жалуются. Колорист жалуется на графику, композеры — на цветокоррекцию и так далее. Была ситуация, когда VFX делался на аутсорсинге, и ребята отдали все в неподходящем формате для цветокоррекции. Переделать не было времени, и начались проблемы: колористу было сложно красить, понадобилось больше времени, чем обычно, а местами и вовсе не получилось так, как хотелось. А вся проблема заключалась лишь в том, чтобы дать компании по VFX четкое техническое задание! Каждый отдельный департамент привык работать по общему стандарту, а общий стандарт — не всегда оптимальное решение. Потому мы решили собрать у себя лучших специалистов по всем департаментам постпродакшена, посадить их в одной комнате, и еще на моменте сценария обсудить и придумать все, что нужно для проекта. На моменте планирования колорист или VFX-специалист сразу может внести свои комментарии по съемкам. На съемочной площадке наш плейбекер выполняет также функцию DIT и следит за придерживанием плана. Все это позволит уйти от лишних проблем и сложностей в работе".

В стадии продакшена в компании Станислава Толмачева сейчас находится новый полнометражный фильм, название которого пока нельзя разглашать.

"Также на стадии подготовки находится фильм Любомира Левицкого "Skeleton in the closet", — говорит Станислав. — Это голливудский проект, мы давно к нему стремились. Постпродакшен его планируется в Украине, чем хотим развеять сомнения касательно украинского кинопроизводства. В будущем хочется работать над большими голливудскими релизами, созданными в совместном производстве США — Украина. Это наша цель", — говорит Станислав.

Стас Толмачев. Работал в фильмах "Параджанов" и "Зима в огне"

Mental Studio: вилла "Эскобар" и Анджелина Джоли

Создатель компании Mental Studio Алексей Москаленко прошел все этапы работы на постпродакшене.

"Когда в 1992 году мы с коллегой увлеклись графикой, то первым делом занялись 3Д-моделированием, 3Д-анимацией, визуализацией. Далее мы открыли для себя совершенно невероятную вещь — композитинг, а потом — монтаж, — вспоминает Алексей. — Выходит, за 20 с лишним лет я прошел через большую часть профессиональных ипостасей и могу давать полезные советы практически во всех секторах нашего производства".

Студия существует с 1994 года. За это время у нее было много взлетов и падений, коллапсов и расширений: были периоды, когда 50 человек здесь работало, а бывало и пять. Сейчас в студии около 25 сотрудников.

"Мы всю жизнь занимаемся спецэффектами, постпродакшеном, цветокоррекцией, звуком — словом, всем, что происходит с материалом после съемки. Сейчас мы шагнули в новую для себя ипостась — уже пятый год мы снимаем кино. Надеюсь, в августе этого года мы покажем фильм собственного производства, — рассказывает Алексей. — Мы занимаемся большей частью всех украинских фильмов. "Киборги", "Чужая молитва", "Троя", "Брама", "Коли падають дерева" — мы так или иначе связаны со всеми резонансными проектами, которые снимаются в Украине. Стараемся браться за те проекты, которые длительны и нам интересны. Сейчас мы, например, делаем "Ворошиловград" и заканчиваем работу над картиной "Позывной Бандерас". Также не теряем связи с миром, делаем проекты, ориентированные на заграницу. Сейчас вышел фильм "Эскобар", мы там делали эпизод, строили виллу в 3Д. Также мы много работали над фильмом "Здичавіла".

Кадр из фильма "Эскобар". Такой картинка фильма была изначально

"Эскобар" после дизайнеров. На вилле "вырос" второй этаж

Один из первых фильмов, на котором работала команда Алексея, так же как и Романа, был "Ночной дозор". После него был "Дневной дозор", затем — голливудский фильм "Особо опасен", в котором режиссером был Тимур Бекмамбетов.

"Благодаря тому, что мы удачно сотрудничали на первых двух проектах, он нас пригласил. Мы ездили в Прагу на съемку, где видели на расстоянии вытянутой руки всех звезд, которые снимались в этом фильме, — Анджелину Джоли, Моргана Фримена и остальных. Наверное, это наш самый масштабный проект. Мы делаем много фильмов для компании BAZELEVS. Наша студия была производственной базой для фильма "Джентльмены удачи". Наша работа — постпродакшен для первого украинского фильма в стерео (или в 3Д, как его принято называть) — "Ржевский против Наполеона". Насколько я знаю, в Украине больше фильмов со стереоизображением с тех пор не делали".

По словам Алексея, обычно украинские проекты проходят в чуть-чуть более сжатых условиях.

"С иностранцами, прежде чем начать работу, мы утверждаем четкие тайминги (время. — Авт.) для всех задач, — откровенничает Алексей. — Когда же с украинскими производителями работаем, возникают стихийные задачи из серии: "Давайте срочно соберем монтаж и отправим его на какой-нибудь фестиваль". Наши продюсеры недостаточно опытны, не понимают сроков для тех или иных видов работ. Мы стараемся все делать в любом случае, ведь украинское кино —в стадии становления, и насколько хорошо и быстро наступит "взросление", зависит в том числе и от нас".

По словам Алексея, украинцы хорошо себя зарекомендовали в масштабах мирового сообщества.

"Мы часто решаем какие-то сложные вопросы с помощью творческих подходов вместо того, чтобы использовать технологические, — объясняет Алексей. — И отлично справляемся с задачами. Из-за этого у украинцев хорошая слава по всему миру".

Отличие спецэффектов в украинских фильмах от зарубежных Алексей объясняет разницей в бюджетах.

"Бюджет американского блокбастера среднего уровня — 100 миллионов долларов, а самого масштабного украинского — 1,5 миллиона, — объясняет Алексей. — Нам надо сначала научиться делать фильмы с бюджетом 1,5 миллиона, потом мы начнем делать фильмы с бюджетом 5 миллионов, потом — 20... Так, лет через 10, мы сможем справиться с задачами такими, как блокбастер".

"Бобот". Фильм Mental studio