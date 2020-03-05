Специалист прогнозирует аномальную погоду весной и летом

Жители Киева, где в декабре 2019-го был побит рекорд по температуре, настоящую зиму так и не увидели. Этой зимой киевляне массово выкладывали в соцсети снимки и видео с появившимися в январе подснежниками.

Некоторые в этот период находили даже грибы. А в столичном ботаническом саду нетипичная палитра сохранилась и по сей день. В частности, здесь в январе расцвела калина.

Такой зимы специалисты ботсада еще не помнят. Даже один подобный сезонный сбой, говорят они, может крайне негативно повлиять на флору. Потому что растения уже распускаются, а насекомые, которые являются естественными опылителями, еще не проснулись.

"Не было и до сих пор нет естественных опылителей. То есть растения в таком случае не будут иметь плодов, соответственно, нельзя будет его размножить семенами", – говорит биолог Роман Палагеча. В тренде Кофе пил и книжки купил: как Зеленский по Полтаве гулял (фото)

О риске для урожая говорят и экологи. Ведь этой зимой почти не было снега.

"Это может привести к ранней весенней засухе, в результате которой озимые могут погибнуть. Кроме того, это приводит потом к засушливому лету", – говорит председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

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