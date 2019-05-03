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Спецназ Госпогранслужбы вооружили немецкими пистолет-пулеметами: появились фото

3 мая, 17:35

Новое оружие менее летальное и более точное и надежное, отметили в МВД

Пистолет-пулемет MP-5. Фото: facebook.com/artem.shevchenko
Пистолет-пулемет MP-5. Фото: facebook.com/artem.shevchenko.

Одно из подразделений Государственной пограничной службы вооружено немецкими пистолет-пулеметами МР-5. Об этом сообщил в Facebook спикер МВД Артем Шевченко, опубликовав соответствующие фото.

Госпогранслужба отметила 101-ю годовщину с современным новым оружием: скорострельные пистолеты-пулеметы мирового немецкого бренда Heckler & Koch МР-5 производства США под патрон 9Х19 мм Luger с прошлого года на вооружении спецназа мобильного подразделения "Дозор".

"В будущем такое оружие будет и у Национальной полиции – оно более полицейское, чем старые советские АК (автоматы Калашникова – ред.), то есть менее летальное и более точное и надежное", – написал Шевченко.

Характеристики пистолет-пулемета MP-5.

Также он анонсировал, что скоро пограничники и полицейские получат не только новое оружие, но и технику – французские вертолеты Н-145 и Н-125.

Напомним, ранее мы писали, что полицию вооружат немецкими пистолет-пулеметами вместо "Калаша". Как рассказывал в интервью сайту "Сегодня" глава Нацполиции Сергей Князев, уже принято решение о закупке немецкого оружия для украинских правоохранителей.

В прошлом году Князев рассказывал, что полицию вооружат новейшими винтовками и автоматами. КОРД и простые полицейские должны были до конца 2018 года получить из Германии 250 винтовок, а также несколько тысяч автоматов.

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Тег оружие, пограничники, Шевченко, госпогранслужба

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