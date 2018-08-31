Спецназ полиции КОРД пополнился новыми бойцами (видео)

Сегодня, 17:44

Подготовку для кандидатов проводили при участии и по методикам полицейских США


На улицах Украины появятся дополнительные отряды спецназовцев КОРД. 40 полицейских сегодня выпустились после учений, которые проводили под наблюдением американских инструкторов. Глава МВД Арсен Аваков заявляет, что в Украине почти завершено формирование элитных спецотрядов.

Их учили два месяца. На торжествах – представители американского правительства. Это не случайно – подготовку проводили при участии и по методикам полицейских США. "Выпускники" разъедутся по всем регионам Украины.

Лучшие инструкторы получили именное оружие: пистолеты "Глок", а шевроны новобранцам лично цепляла на рукава посол США в Украине Мари Йованович.

"Для меня честь быть здесь сегодня и приветствовать вас с впечатляющим прогрессом в реформировании правоохранительных сектора. Мы в посольстве США гордимся своим партнерством в этом. Спасибо вам за вашу службу", – сказала она.

В КОРД выбирали лучших из лучших полицейских, говорит начальник департамента КОРД Николай Путий. Более трети "копов" не прошли испытания на службу в отряд спецзназа.

"Много у нас отсеялось на огневой подготовке, на которую очень обращаем внимание. С этого отбора кандидатов у нас въехали 41 рекрут, прошли 26", – сказал он.

Характерной особенностью полицейского микроавтобуса КОРДа являются двери с обеих сторон машины. Это позволяет спецназовцам выйти из нее буквально за считанные секунды. Зарплата спецназовца в полиции – восемнадцать тысяч гривен. Аваков обещает ее увеличивать.

Ранее мы писали, как спецназ полиции КОРД проходил курс на выживание. Бойцы мало спали, питались в основном сухпаем и переносили тяжелые физические нагрузки. Испытания проходили кандидаты из девяти областей Украины.

Кроме того, осенью прошлого года на международных соревнованиях спецназовцев победил КОРД Сумской области. Украинские силовики показали свои навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.
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"Сегодня"

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