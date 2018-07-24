Спецоперация "Мигрант": в Украине открыта "охота" на иностранных преступников

"Криминальным авторитетам" и "ворам в законе" больше не позволят обострять криминогенную обстановку в стране

Общая спецоперация полиции, пограничников и Миграционной службы "Мигрант" стартует по всей Украине 26 июля. Ее целью является прекращение преступной деятельности иностранцев. Превентивные мероприятия продлятся до конца лета, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что с конца 2017 года в Украине наблюдается значительный рост незаконных перемещений мигрантов, их непропуска через государственную границу и задержаний.

"Мы проанализировали ситуацию с нелегальными мигрантами, и у нас есть серьезные вопросы. Поэтому организуем, проводим оперативно-профилактическую отработку "Мигрант", чтобы исправить эту ситуацию", – заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, задачей полицейских является выявление криминальных элементов, проникших на территорию Украины для совершения преступлений.

"Делаем акцент на документировании преступной деятельности именно "криминальных авторитетов", так называемых "воров в законе", которые намерены влиять на криминогенную обстановку в стране", – передает пресс-служба слова первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина.

Он сообщил также, что в рамках спецмероприятий запланированы совместные тактико-специальные учения полиции, пограничников, нацгвардейцев и сотрудников Миграционной службы и Службы по чрезвычайным ситуациям.

В то же время в Госпогранслужбе рассказали, что только слаженная работа всех инстанций поможет не только задержать преступников, но и разоблачить схемы лиц, которые занимаются переправкой мигрантов.

"Операция "Мигрант" – это комплекс мер, которые проводятся всеми правоохранительными органами в пределах своей компетенции. И суть этих мероприятий в том, чтобы не просто задержать незаконных мигрантов, а чтобы ликвидировать схемы и найти тех лиц, которые занимаются переправкой незаконных мигрантов. Поэтому Госпогранслужба в пределах компетенции также будет участвовать в этой операции. Мы будем работать весте с МВД и Нацполицией...

Мы констатируем увеличение количества незаконных мигрантов на 22% по сравнению с первым полугодием 2017 года. И это увеличение прослеживается как на путях нелегального движения незаконных мигрантов, так и по каналам легального въезда. Если говорить о незаконной миграции, то это в большей степени Вьетнам, Афганистан, Шри-Ланка, Бангладеш, Индия", – сказал Олег Слободян в комментарии телеканалу "Прямой".

Недавно украинские пограничники совместно с правоохранителями стран ЕС задержали у берегов Греции украинцев, которые переправляли нелегальных мигрантов.

А в Нацполиции подчеркнули, что после завершения ЧМ в России поток нелегалов через Украину в страны ЕС увеличится.