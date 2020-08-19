"Украинский след" в операции боевиков ЧВК Вагнера придумали в России – разведка

СБУ уже опровергла существование какой-либо спецоперации по задержанным в России боевикам из ЧВК "Вагнер", а в Службе внешней разведки Украины подтвердили, что слухи о причастности украинских спецслужб к "разработке" наемников запустили в России.

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Об этом говорится в заявлении СВР.

Разведка отмечает, что специальная информационная операция по "вагнеровцам" в Беларуси имеет российское происхождение, а также назвали главные цели россиян.

"Дестабилизация ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов. Обвинения в причастности украинских спецслужб к организации и проведению операции на территории Беларуси и, как результат, вовлечение Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета. Дискредитация руководства государства Украина с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов. Обращаем внимание гражданского общества и СМИ Украины на осторожное обращение с контентом, созданным российскими спецслужбами, который имеет откровенный антиукраинский характер и наносит ущерб национальной безопасности государства", – говорится в заявлении.

Отметим, на днях в СМИ и соцсетях появилась информация, что украинские спецслужбы якобы готовили масштабную операцию по задержанию наемников ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Так, например, журналист Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники сообщил, что ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора более года проводили спецоперацию по розыску и задержанию террористов, вероятно причастных к сбиванию Boeing рейса МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска. Боевикам, которые воевали на Донбассе, якобы предложили "работу" от имени российской частной военной компании. В процессе "рекрутинга" наемники дали под запись свидетельство о преступлениях на территории Украины.

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Группу якобы должны были привезти из Москвы в Минский аэропорт, 25 июля она должна была вылететь в Турцию рейсом Минск – Стамбул. Во время перелета самолет планировали экстренно посадить в одном из украинских аэропортов. Однако после доклада силовиков в Офисе президента боевиков спустя пару дней задержали в Минске. Срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента, считает Бутусов. Тогдашний глава ГУР Василий Бурба якобы требовал проверить на "полиграфе" всех, кто знал о проведении операции.

В свою очередь новый руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал слухи о спецоперации СБУ по наемникам Вагнера. Он отрицает, что украинские спецслужбы могли обманом заманить боевиков в Минск.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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