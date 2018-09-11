Спецпредставитель США по Украине Волкер опять летит в Киев

Сегодня, 17:54

Среди всего прочего он выступит на "Ялтинской европейской стратегии"  

Фото: twitter.com/specrepukraine
Фото: twitter.com/specrepukraine

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер вновь посетит Киев.

"На этой неделе я отправлюсь в Киев, где приму участие во встречах, посвященных достижению мира в Украине", – написал Волкер на своей странице в Twitter.

Кроме того, спецпредставитель добавил, что выступит с речью на 15-й ежегодной встрече "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

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Ежегодная конференция Yes состоится в украинской столице 13-15 сентября. Ее главными темами в этом году станут грядущие изменения, которые окажут влияние на все аспекты жизни: угрозы обществу, экономике и политике в целом и в аспекте Украины в частности. Отдельно докладчики коснутся темы грядущих в Украине президентских и парламентских выборов.

Напомним, что на встрече в начале этого месяца украинский президент Петр Порошенко обсудил с Куртом Волкером ситуацию на востоке Украины и координацию шагов по деоккупации Донбасса.

Также ранее Волкер предупредил, что антироссийские санкции США будут действовать, пока РФ не предложит меры для достижения мира на Донбассе и не начнет сотрудничать с целью поиска соответствующего решения.

Кроме того, мы писали о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал Курта Волкера.
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"Сегодня"

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