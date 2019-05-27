Спецпроект "Поклонники": чем живут фанаты Олега Винника и за что его не любят антифанаты

Как песни певца помогают печь, спасают от аварий и раздражают

Собрал стадион. И не только... 14 мая в память родителям Олег орагнизовал концерт в родном селе Червоний Кут на Черкасчине. Фото: Instagram

Впервые в спецпроекте "Поклонники" мы говорили не только с фанатами, но и с противниками: бешеная популярность Олега Винника в Украине до сих пор вызывает множество споров, сарказма и даже хейтерства. Цитаты из его интервью и песен — всегда предмет обсуждения и иногда высмеивания. Первый трек "Аромат моей мечты" исполнитель записал в 2003 году вместе с Владимиром Бебешко (продюсер группы "Поющие трусы"). И если эта песня осталась почти незамеченной, то новый его репертуар — песни "Счастье", "Вовчиця", "Нино", "Як жити без тебе", по словам культурологов, уже стали народным фольклором. Но если для одних он "ангел счастья" и талантливый идол, то для других — покровитель "вовчиць" и копипаст Стаса Михайлова. Сейчас в официальном фан-клубе Винника "Многосчастьевске" на Facebook — 43 тысячи участников. Всех противников нам сосчитать не удалось, но даже они знают хотя бы пару строчек из песен наизусть. В чем секрет культа Винника, "Сегодня" выясняли вместе с экспертами медиабизнеса.

Эксперты о проекте "Винник"

Продюссер

"70—80% женщин за 40 относится к Олегу Виннику позитивно, — говорит Генеральный продюсер холдинга ТАВР MEDIA Виталий Дроздов. — Но, несмотря на сложившееся предубеждение, в молодой аудитории и среди слушателей мужского пола исполнитель имеет скромные, но все же неплохие показатели. Далеко не все песни Олега Винника попадают в эфир. Но по количеству ротаций он звучит на уровне топ-артистов — кем он, собственно, и является. Уникальность этого исполнителя — в его понимании своей аудитории. Не так много артистов чувствуют, что нужно их слушателю. Он подает традиционные славянские мелодии в современной интерпретации и поднимает темы, близкие целевой аудитории. Они — о событиях и чувствах, которые происходят в жизни его слушателей. Качество поп-музыки я оцениваю не с точки зрения вклада в историю европейской музыки, а как маркетинговый продукт. В этом смысле "Винник" — качественный проект".

Культуролог

"Ключевые составляющие успеха Винника — позитивный настрой песен, хорошая физическая форма и универсальность текстов, — перечисляет культуролог Сергей Русаков. — Эта ниша в украинском шоу-бизнесе длительное время была пустой. Слушателям нужен "фольклор" нового времени (ценности и смыслы, которые объединяют людей и помогают почувствовать причастность к чему-то общему). Поэтому песни Олега Винника цитируют даже подростки (сначала в шутку, а уже со временем — более осмысленно). А женщинам импонирует его образ романтика, который поет: "Мне не все равно". Именно этих слов иногда не хватает в жизни".

Медиаэксперт

"Дорн, Монатик, Потап позиционирую себя в образе разрушителей системы, — объясняет медиаэксперт Оксана Одаренко. — Их творчество нацелено на пользователей интернет-среды, так называемое поколение Z — молодежь с гаджетами. А Винник — тип исполнителя, сформированного именно телевизионной культурой, которая до сих пор доминирует в нашей стране. Он демонстрирует образец постсоветской мужественности — галантного мужчины. И узнаваем для аудитории постарше".

Противники: искусственный магнетизм

Оксана Андрощук, веб-дизайнер и меломан, услышала впервые Олега Винника несколько лет назад. Подруга показала ей концерт исполнителя на YouTube.

"Винник — это эстрада для усредненной аудитории, своеобразный Зибров 2019 года, — считает Оксана. — У него очень хорошие пиарщики, но по сути это не музыка, а бренд: смазливый мужчина "з вірою в серці", искусственно загадочный. Такое чувство, будто он играет роль Олега Винника, но я не вижу в этом естественность. Особенно это заметно, когда он высказывает свое мнение или когда пытается пригласить на танец Настю Каменских на "Х-Факторе". Молодые люди слушают его только "ради прикола", как Сердючку. Но только вот Сердючка изначально смешная, и ее задача — веселить. А Винник мне не нравится тем, что в его поведении напрочь отсутствует самоирония. Его образ аналогичен российскому Стасу Михайлову. А если говорить именно о музыке, то все треки Винника слишком поверхностные, в них не нужно ни вслушиваться, ни вдумываться. Там уже все "пережевали" и "положили в голову". Мне больше импонируют исполнители формата "Pianoбой", "Скрябин", "Бумбокс". Но, честно говоря, я не считаю, что у Винника есть "противники". Скорее все слушатели делятся на тех, кто слушает его ради забавы, и тех, кому он искренне нравится. Однажды мы с подругой пересмотрели его двухчасовой концерт только ради наблюдения за тем, как ведут себя женщины на его концертах".

Продукт масс

"Винник — это скорее продукт массовости, а не чего-то большего, — уверена Марина Шнайдер, студентка журфака. — Если ты серьезный исполнитель, ты не будешь создавать себе образ смазливого мачо, который должен покорять женские сердца исключительно внешним видом. Хотя на самом деле именно на этом и держится весь "искусственный магнетизм" Винника, ведь в его песнях очень мало эстетической и художественной ценности. У него достаточно примитивные тексты. На выступления Пономарева или Сафины люди идут за ощущением прекрасного, а не ради шоу. Зрители им не кричат, потому что понимают уровень этих певцов. Они свое восхищение передают овациями".

Возраст 40+

Системный администратор Антон Борозенец часто слышит песни Винника в офисе с женским коллективом.

"Голос у певца хороший, сильный. Но песни и мелодии — простоваты: "Я знаю, ты в курсе, что ты в моем вкусе", "А мне хорошо с тобою, волосы пахнут весною", — цитирует Антон. — Его репертуар не меняется и рассчитан на возраст 40+. Только вдумайтесь: "Нино, кино, вино — шедевр!". Мне он кажется каким-то слащавым. Абсолютно немужественным".

Просчет

"Самомнение Винника выше, чем рейтинг его музыки в Украине, — делится студентка КПИ Татьяна Вдов. — Его стиль — как у участника смазливого бойз-бенда в старости. Но его песни очень устарели. Никогда не прощу организаторам большого киевского фестиваля, что в прошлом году они сделали хедлайнером Олега Винника. Его музыка не для молодежной аудитории. И не для фестиваля современной музыки".

Клуб: цветы старичкам и лазерное шоу

Валерия Барон по профессии бухгалтер. На первый концерт Олега Винника она попала во Львове в 2014 году. И, услышав песню "Ангел", навсегда влюбилась в творчество исполнителя. Сейчас Валерия — основательница официального фан-клуба Винника под названием "Многосчастьевск".

"Я в туре уже 4,5 года, — делится героиня. — Однажды мы ехали в машине на концерт, и вдруг потеряли управление. Нам было очень не по себе. Вдруг по радио зазвучала песня "Ангел", и неполадки устранились сами собой! А еще как-то Олег исполнил эту песню на сцене специально для меня — в подарок на день рождения".

Первые поездки Валерии были в Ужгород и Полтаву.

"Людей заинтересовал мой пример, и я решила объединить их в фан-клуб, — продолжает Валерия. — На название "Многосчастьевск" вдохновила самая популярная песня Олега Винника — "Счастье". В ней есть слова: "Счастья много не бывает". Вот так фраза превратилась в название фан-группы. Олегу идея тоже понравилась. Он сравнил "Многосчастьевск" с городом, который будет расти и в котором мы будем поля и нивы засевать добром и любовью. Сегодня в сети нас уже 42 тысячи. Я побывала на 300 концертах, видела, что на них ходят даже мужчины. С некоторыми я лично беседовала. Они говорили, что концерты Винника для них — своеобразные мастер-классы о том, как надо общаться с женщиной и как выглядеть привлекательно. Это неудивительно, ведь песни Олега Винника — это гимн женщине, любви и человеческим отношениям. Дети на концерте у маэстро — отдельная тема: они знают наизусть "Невесту", "Нино" и "Каменную ночь".

Участницы клуба. Плакаты для концертов фанатам помогают создавать профессиональные дизайнеры. Фото: из архива фан-клуба О. Винника

На мнение, что фаны создают алтарь из фото и плакатов Винника, Валерия смеется — говорит, хорошая шутка. Другое дело — альбомы певца с автографами: у нее есть коллекция из всех вышедших. А на стене в ее комнате — совместный портрет с артистом:

"Это был подарок мне от участников фан-группы. Они заказали его художнице, а потом Олег оставил на нем автограф".

Рассказывая о концертных фетишах, поклонница признается: их фан-клуб часто поет песни в автобусе, по дороге на выступление, да и вообще.

"Когда радостно, в трудных ситуациях, когда надо найти ответ на вопрос, — перечисляет Валерия моменты, когда приходят на помощь песни кумира. — Такая себе "Винникотерапия". Если хотите понять талант этого артиста, послушайте: "Не питай у неба", "Параллели", "Кто я" и "Плачут иконы". Год назад известный французский певец Поль Манондиз перепел песню "Вовчиця", вдохновившись творчеством маэстро. Олег Винник — пример для всех артистов: достигнув высот, он остается таким же трудоголиком. Для нас он — Человек с большой буквы. Артист, который любит своего зрителя и считает любовь зрителя высшей наградой. К каждому туру наш клуб готовит плакаты, шары с портретами певца и флаги. Раньше их делали своими силами, а теперь сотрудничаем с профессионалами, которые помогают нам прорисовывать и разрабатывать дизайн. Фан-группа всегда старается чем-то удивить и порадовать артиста. Это и различные видеоролики, и креативные букеты из фруктов или морепродуктов, портреты в различных техниках (особенно удивил Олега портрет из песка). Еще мы устраивали флешмобы и делали лазерное шоу".

"Невеста" и "Нино". Любимые песни самых маленьких поклонниц. Фото: из архива фан-клуба О. Винника

"Певец активно занимается благотворительностью, но предпочитает на этом вопросе не делать пиар, — добавляет глава фан-клуба. — На его концертах всегда есть приглашенные участники АТО, люди с ограниченными возможностями, дети из интернатов. Олег с ними всегда встречается после концертов. В гримерку к артисту никто не ходит, но для встреч с нами место в служебной части залов, театров или стадионов всегда найдется. Кроме того, Олегу дарят огромное количество цветов. И после концертов в каждом городе волонтеры отвозят их в дома престарелых, больницы, интернаты".

Хобби и главные роли

"Его главное увлечение — творчество, — рассказывает о привычках любимого артиста наша героиня. — Он сам пишет слова, музыку и делает аранжировки к своим песням. Естественно, это отнимает много времени. Огромное внимание уделяет спорту: тренировки у него ежедневно, даже во время туров. А еще он любит готовить украинскую, тайскую и китайскую кухни, обожает рыбалку. Когда было больше свободного времени, увлекался реставрацией мебели. Но это было, когда он пел в Германии. Интересно, что там же артист активно занимался бодибилдингом и обучился новому для себя лирико-драматическому диапазону под руководством преподавателя вокала Джона Лемана. На оперных подмостках исполнитель выступал под псевдонимом OLEGG, исполняя арии тенором и баритоном. Участвовал в телепроектах и снялся в нескольких немецких кинокартинах. Более того, его приглашали на кастинг фильма "Парфюмер" — для проб на главную роль".

Слепок руки Олега Винника. Фото: из архива фан-клуба О. Винника

Общее у Сердючки и Винника

Алла Шкаберда, администратор в турфирме, впервые узнала о творчестве Олега Винника 10 лет назад, когда работала ведущей на мероприятиях.

"Молодым и гостям очень нравились его песни, — делится Алла. — Я часто спрашивала у знакомых, которые не любят песни Винника: "Почему он вам не нравится?". Ответы были разными, но в основном говорили, что просто не нравятся тексты, внешность, мол, у него голоса нет. Но нам же нравятся песни Верки Сердючки — а уж голос у Данилко самый обычный. Для меня образы Сердючки и Олега Винника похожи тем, что они оба из народа и для народа. И тот, и другой — "человек-праздник". Их приятно видеть на свадьбе, корпоративе, юбилее. Олег Винник, как и Данилко, всегда стремится к тому, чтобы песни отражали его личные переживания. Он искренен в своем творчестве. Слова из песни "Візьми мене в полон" мне сразу запали в душу. Сейчас я переслушиваю "Ты в курсе", "Здравствуй, невеста", "А мне хорошо с тобою".

"Село" и "Вино" Олега

30-летняя Екатерина Дзюба работает в киевском ателье.

"Его песни как вино, — делится героиня. — Можно слушать умеренно и смакуя. Ведь подобного певца в Украине не было. Ни Павлик, ни Пономарев до этого не рискнули полностью использовать такое "чувственное амплуа". Видимо, на их типаж оно просто не накладывалось, а для Винника — в самый раз. На самом деле, я знаю людей, которые слушают его песни, но боятся в этом сознаться! Я и сама была такой. Его простые и незамысловатые тексты — искренние, отражают суть украинской души "из глубинки". Сельские жители, обосновавшиеся в больших городах, стараются забыть, откуда они. Демонстративно подшучивают над Винником. А втихаря слушают, смеясь над собой".

Катя: "Песни надо смаковать"

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