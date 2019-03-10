Спецпроект "Поклонники": как собирают LEGO в Украине

"Рисуют" портреты и "собирают" мультфильмы из блоков

Спецпроект "Поклонники": как собирают LEGO в Украине Олег Локтев , Ольга Карась //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/59f/480/5c659f480fab4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/59f/480/5c659f480fab4.png 2019-03-10T04:22:00+02:00 Украина "Рисуют" портреты и "собирают" мультфильмы из блоков

В спецпроекте "Поклонники" мы уже писали о фанатах Толкина и его "Средиземья" и киносаги "Звездные войны". Но любители LEGO могут увлекаться и тем, и другим: они делают из конструктора и портреты любимых исполнителей, и декорации из фильмов. Фанаты создают конструкции по собственным схемам и часто проводят конкурсы для любителей "самоделок". В 2011 году поклонники LEGO из разных городов Украины создали сообщество UkrBricks. Сегодня они поставили рекорд Украины, смастерив несколько городов и сеть железных дорог площадью 56 квадратных метров, по которой одновременно курсировало 8 поездов!

Хобби: дорога и портреты

Киевлянин Антон Кушнир полюбил LEGO еще в младшей школе. Сейчас ему 32, но в свободное от работы в банке время он собирает огромные железные дороги из конструктора, создает портреты из кубиков и мечтает об открытии LEGO-музея в Украине.

"Я вернулся к детскому увлечению 10 лет назад, — вспоминает Антон. — Случайно в интернете увидел новый набор паровоза "Изумрудная ночь". Меня поразила детализация объектов и готовый вид изделия. Конечно же, я его купил и собрал. Но какой паровоз без вокзала? Вот так, в 2017 году, мы с командой UkrBricks установили официальный рекорд Украины — собрали самую длинную железную дорогу из LEGO — 207 метров".

Когда строишь много лет, повышается уровень детализации работ и спектр применения деталей конструктора, уверен наш герой.

"Так я начал пробовать разные техники построек, — говорит Антон. — Стал собирать конструкции не только снизу вверх, горизонтально прикрепляя кубики, но и размещать некоторые перевернутыми. Даже стандартным деталям нашел необычное применение в своих работах. В качестве эксперимента попробовал собирать портреты. Первый раз сделал реплику работы зарубежного мастера — портрет Майкла Джексона. После этого стал разрабатывать свои схемы. В основном собираю портреты известных личностей: Тони Старка (Железного Человека), Сальвадора Дали. Сначала я выбираю удачные фото звезд и создаю макеты будущих работ на компьютере. Могу работать одновременно над 3—4 картинами, но в основном я делаю их для выставок. Детали для работ покупаю поштучно, преимущественно за границей. Из-за этого над одним проектом я могу работать от нескольких дней до месяца. Благодаря своему хобби я развиваю воображение и учусь концентрации. Для меня процесс сбора конструктора — как медитация, но больше всего удовольствия мне доставляет финальный результат. Особенно приятно, когда твоя работа нравится другим".

Как фотография. Портрет из крупных "пикселей". Фото: А. Кушнир

Архитектор: у детей свой LEGO

У Максима Байбакова из Ужгорода первый LEGO появился 26 лет назад — набор из серии "Техник", подаренный родителями на десятилетие.

"В детстве просто обожал разные конструкторы, — говорит Максим. — Сейчас в моей коллекции более 100 тыс. деталей. Все фирменные наборы, которые покупал раньше, у меня хранятся в виде самоделок или в разобранном виде ожидают своей дальнейшей участи. Я люблю собирать изделия самостоятельно, от начала и до конца. На ранних этапах делюсь фото с друзьями из UkrBricks. Но для меня важнее всего мнение семьи о моих работах, потому что я себя не считаю первоклассным строителем. Три моих дочери тоже любят конструкторы. Но я — как Лорд Бизнес из LEGO-фильма: у детей свои конструкторы, а у меня свои".

Замок. У Максима не только своя крепость, но и армия. Фото: М. Байбаков

Новые увлечения. Технике предпочел архитектуру. Фото: М. Байбаков

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Учитель и его LEGO-интуиция

Даниил Калугин уже 3 года преподает курс робототехники LEGO в Академии профессий будущего в Киеве. Увлекаться конструктором он начал с 19 лет, когда появилась серия с микроконтроллерами. Изделия из таких наборов можно не просто собрать, но и запрограммировать для работы.

"LEGO — недешевый конструктор, поэтому увлекаться им я начал в сознательном возрасте, — вспоминает Даниил. — Последние 5 лет подобные наборы стали внедрять и в процесс обучения школьников. Есть конструкторы, которые созданы для игры и развития мелкой моторики, а есть для изучения физических процессов".

По своему опыту Даниил сделал вывод: в процессе игр с LEGO у детей развивается не только понимание алгоритмов работы техники, но и интуиция.

"Все в мире неидеально, и часто математические формулы приходится "подгонять" под реальные физические условия, — делится преподаватель. — Приходится корректировать заданные параметры, чтобы робот начал двигаться, как это было задумано изначально".

На его курсе детям однажды удалось создать настоящую конвейерную ленту, как на производстве, и роборуку, которая могла класть предметы на конвейер! Любимый конструктор самого преподавателя — Mindstorms: из него можно собрать несколько видов роботов на электромеханическом управлении.

Восторг! Формулы на практике

Админ: Вейдер и Хогвартс

Максим Митякин начал увлекаться конструктором, когда ему было 30 лет, а в 2012 году стал администратором сообщества украинских фанатов — UkrBricks.

"Первый набор, который я купил себе сам, — "Звездолет Дарта Вейдера", — делится Максим. — Сейчас у меня почти 1000 разных наборов. Я собрал почти все конструкторы из серии для опытных строителей. В этих наборах почти 4000 деталей, поэтому можно собрать полноценное здание с интерьерами внутри. Теперь я использую эти детали как материал для самоделок. Поэтому у меня с друзьями по творчеству есть возможность делать конструкции намного масштабнее. У нас выходят целые города и вокзалы в размере 1:43".

В прошлом году на фестивале Максим с коллегами полностью воссоздали Хогвартс, деревню Хогсмид и даже лондонский Косой переулок. Конечно же, не обошлось без волшебной платформы 9 и 3/4.

Пейзажи для конкурса. Фото: М. Митякин

"Монтаж такой инсталляции занимает около суток, — рассказывает Максим. — Некоторые заготовки мы привозим с собой, но их все равно часто приходится собирать заново. При строительстве используем исключительно детали LEGO: у них более насыщенные цвета, и детали между собой скрепляются лучше, а это важно при массивных постройках. Так как размер одного стенда может достигать 25 кв. м. Самая большая наша экспозиция заняла 52 кв. м. Наше сообщество часто устраивает конкурсы для взрослых и детей. Последний раз участникам нужно собрать букеты цветов, животных и урбанистические пейзажи".

Посетил Максим и парки развлечений LEGOLAND.

"Больше всего меня впечатлили парки в Дании и Германии — своим масштабом, — говорит админ. — Все аттракционы и парковый декор выполнены из десятков миллионов маленьких деталей конструктора. Чувствуешь себя как внутри мультфильма! Есть много тематических зон, посвященных странам и фильмам".

Микромир. Миниатюрные города в немецком LEGOLAND. Фото: М. Митякин

Ребенок: собирает оружие и Пегаса

Когда Артем Цветков был маленьким, его мама работала в механосборочном цехе крупного предприятия в Запорожье. Мальчику нравилось наблюдать, как огромные машины загружали и вывозили контейнеры с мусором. Поэтому на второй Новый год родители подарили Артему конструктор "Мусоровоз" из серии LEGO DUPLO.

"Сейчас сыну 9 лет, а у нас в коллекции аж 50 наборов, — рассказывает мама Анастасия Цветкова. — Единственное, что не изменилось, — мы с мужем не любим этап "разборки" конструктора, когда все детали уже не скреплены между собой и валяются по всей квартире. Тем не менее я предпочитаю потратиться на новый конструктор, а не очередной автомат, который через неделю сыну просто надоест. Артем любит делать из LEGO оружие, но однажды собрал Пегаса. Правда, получилось не очень реалистично".

Артем и его LEGO-оружие. Фото: А. Цветкова

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АВТОРЫ: Олег Локтев , Ольга Карась Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.