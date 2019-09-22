Спецпроект "Поклонники": Marvel против DC – как развивается противостояние комиксоманов в Украине

/ Фото: Pixabay

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В спецпроекте "Поклонники" мы уже писали о фанатах киносаги "Звездные войны" и о любителях фантастики Толкина. Теперь мы пообщались с поклонниками комиксных вселенных Marvel и DC. Несмотря на то, что первые издания о супергероях появились еще в 30-х годах прошлого века, апогея популярности они достигли сейчас — благодаря выходу экранизаций о Бэтмене и Мстителях и продвинутой маркетинговой стратегии. Основной доход два бренда получают от кассовых сборов и продажи мерча (разноформатной брендовой продукции с использованием сюжета или героев комиксов. — Авт.). К примеру, кинематографическая компания Marvel Studios получает чистую прибыль в 9,4 млрд долларов, а издательство Marvel Publishing — всего 53,5 млн долларов.

Стратег: два года учился читать комиксы

Максим Яковенко из Киева впервые посмотрел фильмы Тима Бертона о Бэтмене в 2001 году, когда ему было 8 лет. С тех пор он влюбился в комиксы DC. В своем гардеробе он собрал футболки с логотипами всех героев этой комиксной вселенной.

"Я фанат старой гвардии золотого века супергероев, — делится Максим. — "Бэтмен" изначально с 1939 года выходил как детектив. Истории же Marvel — фантастические сказки для детей. У Marvel нет ни одного персонажа, способного сравниться с Джокером: его сумасшествие изображено так реалистично, что не может не ужасать. Бэтмен тоже не классический супергерой — у него нет "особого дара", он обычный человек (не считая того, что миллионер). Героем без страха и упрека он стал благодаря своему уму и физическому развитию. И если ему ломают руку — он лежит дома, лечится, как и каждый человек в такой ситуации. Я бы даже в школах ввел обязательное чтение комиксов! Ведь это история о том, как воспитывать и закалять характер. Конечно, в них есть жестокие моменты, но мне нравятся истории DC за нуарную, ночную атмосферу. Когда я начинал знакомиться с комиксами, то несколько лет "висел" на фанатских форумах, где объясняли, с какого выпуска и в какой последовательности нужно начинать чтение. Ведь за 70 лет были изданы тысячи комиксов, половина из которых все еще не оцифрована или переведена. К тому же найти весь архив целиком очень сложно".

Коллекция. В гардеробе Максима десятки футболок с логотипами героев DC

Тем, кто сейчас захочет открыть для себя комиксы DC, наш герой рекомендует начать с полного переиздания 2007 года.

"В новых выпусках историю начали рассказывать с самого начала, — поясняет Максим. — Все выпуски разделили на 52 серии, посвященные отдельным персонажам. По этому изданию снимались новые фильмы Кристофера Нолана и был раскрыт персонаж Харли Квин — правой руки Джокера. Один из выпусков, посвященный ей, был всего 22 страницы, каждую из которых нарисовали отдельные художники в своей оригинальной манере. Я прочитал почти 600 выпусков онлайн, некоторые электронные лицензионные версии даже покупал, не дожидаясь перевода. Печатных изданий у меня всего несколько. Наиболее значимый кроссовер (выпуск, в котором объединены несколько сюжетных линий из разных серий издания. — Авт.) "Бэтмен. Хаш" по-английски, в твердом переплете, купленный на eBay за 1500 грн. Это история 80-х годов, золотого века комиксов. Не смог спокойно читать это на русском языке! Переводчик, видимо, не разобрался в сюжете. И перевел название "Бэтмен. Тихо", хотя Хаш — это имя персонажа".

Одиночка: 5 часов в 3-этажном магазине комиксов

Кирилл Писковец из Львова супергероями заинтересовался еще в детстве, когда смотрел старые мультфильмы про Бэтмена и Спайдермена.

"Именно комиксами я заинтересовался, когда на торренте наткнулся на кроссовер Blackest NIght (произведение, в котором объединены несколько вселенных DC Comics, опубликованные в 2009—2010. — Авт.), — делится наш герой. — В первую очередь мне важен сюжет, и в этом вопросе DC лучше Marvel. Хотя любимые персонажи у меня есть в обеих вселенных. В первой, конечно, Бэтмен и Флеш из старых изданий. Люблю персонажей, которые "решают проблемы мозгами". А из героев Marvel мне нравится Дэдпул — из-за необычных историй, которые с ним происходят. Например, он похищает невесту Дракулы, или у него в голове живет сознание чернокожей 40-летней Агентши Щита... Из комиксов мне больше всего нравится сюжет из Dark Knight Returns, где правительство Штатов оставило Готэм в жертву бандам. А Бэтмен, будучи уже стариком, навел порядок в городе довольно жестокими методами. Правительство отправило Супермена наказать пожилого героя, и в конце концов оба персонажа устроили смертельный поединок. В комиксе этот эпизод раскрыт намного лучше, чем в фильме".

Самым необычным событием в своей жизни Кирилл считает случай в Копенгагене.

"Мы случайно нашли огромный магазин с комиксами. И зависли там на 5 из 8 часов, которые у нас были между рейсами, — вспоминает Кирилл. — Мы ходили и рассматривали все вокруг: от книг с иллюстрациями до разнообразной по размеру и формату сувенирной продукции. Это первый специализированный магазин комиксов, который я увидел в своей жизни".

Сувенирную продукцию Кирилл не собирает — у него нет даже ни одной брендовой футболки с логотипом супергероев. Но зато мечтает приобрести бэтмобиль. Комиксы читает в электронной версии.

"Единственное, что я собираю, — "Песчаного человека" Нила Геймана в украинском переводе (изданием серии этих историй занималась занималась компания Vertigo, принадлежащая издательству DC Comics. — Авт.), — говорит Кирилл. — Вообще, комиксы намного глубже фильмов. Их формат предоставляет возможность рассказывать многослойную, длительную историю, с точки зрения разных персонажей. В фильмах ограниченное время, за которое надо рассказать целостную историю, ввести новых персонажей и дать главным героям что-то сделать. У фильмов есть свои преимущества: с развитием современных технологий они выглядят более зрелищно, чем комиксы. В фильмах пока не было ситуации, когда персонаж умирал, а потом через несколько эпизодов его снова оживляли. А в комиксах это происходит постоянно".

Люблю историю Дэдпула за оригинальность: кто еще мог бы похитить невесту Дракулы?

Героиня: встреча со злодеем мечты

16-летняя киевлянка Камилла Булаева обожает вселенную Marvel настолько, что сама готова стать героем из любимых комиксов.

"Человек-паук с детства был моим любимым персонажем, — делится Камилла. — Но вкусы меняются, и "дружелюбный сосед" теперь у меня на втором месте по любимчикам. Я просто в восторге от Капитана Марвел и злодея Локи! Эти два персонажа уникальны не только своим видом, но и историей развития. Капитан Марвел сногсшибательно выглядит, а еще она — одна из самых сильных девушек в комикс-вселенной. Локи очаровывает своей харизмой, утонченностью и умом. А его история семейных взаимоотношений не может не тронуть сердце каждого. Раньше у меня самым заветным желанием было встретить Стена Ли, создателя Marvel, и поблагодарить его за все, что он для нас сделал, но его не стало в 2018 году. В день его смерти я почувствовала, как мое сердце разбилось. Я горевала всю ночь. Еще тяжелее это было принять, потому что он умер через день после моего дня рождения. Но жизнь продолжается. И мне удалось встретиться с Томом Хиддлстоном, который исполнил роль Локи в фильмах. Это случилось на его спектакле Betrayal в Лондоне. Об этом мероприятии я узнала случайно, когда находилась в Англии, и сразу пошла покупать билеты. Спектакль мне обошелся в 80 фунтов, зато кумир был передо мной на расстоянии вытянутой руки! О чем еще можно мечтать? Актер Том Хиддлстон очень отличается от своего персонажа Локи. Локи — очень грубый и подлый, а Том — милый и вежливый. Причем и в своей роли в спектакле, и в реальной жизни".

Камилла. В Лондоне потратила 80 фунтов на спектакль с любимым злодеем. Фото: К. Булаева

У Камиллы — несколько печатных изданий комиксов про историю Локи, Капитана Марвел и Доктора Стренджа. А еще она коллекционирует фигурки funko pop — сейчас в ее коллекции уже 14 персонажей. Девушка расстраивается, что в Украине очень мало мероприятий для фанатов комиксов и фильмов о супергероях или аниме — только Сomic Сon.

"Среди людей с похожими увлечениями я чувствую себя счастливой, — говорит Камилла. — Этот фестиваль мне дал не просто новых друзей, это как еще одна семья. Я хожу туда уже третий год подряд и каждый раз наряжаюсь в костюмы любимых персонажей. Костюм либо шью сама, с помощью друзей, либо покупаю онлайн. На самодельный костюм, конечно, требуется намного больше времени и сил. Порой проще накопить денег и купить. Костюм обычно выбираю, который мне подходит и нравится".

Если выбирать между комиксами и фильмами, то Камилла все-таки выберет печатные издания.

"В них больше деталей, лучше раскрывается история вселенной, — поясняет девушка. — А в фильмах могут что-то приукрасить, отклониться от сюжета. Что меня, как фаната комиксов, это огорчает. Хотя в целом фильмы тоже очень классные. Эпизоды, которые мне понравились больше всего, — "Мстители. Война бесконечности" и "Финал". Они вызвали у меня бурю эмоций — от радости до злости. А смерть Железного человека меня растрогала до слез".

Comic Con. Единственная отдушина для встречи и общения фанатов комиксов во всей Украине

Умное шоу по Marvel

Если о Comic Con все наслышаны, то о тусовках любителей комиксов наподобие заведения "3x12" во Львове знают даже не все любители Marvel. Общение между комикс-фанами только набирает популярности в Украине, а львовяне успели в этом году провести первую викторину "Що? Де? Коли? Та Marvel" по вселенной комиксов. В ней приняли участие 70 любителей комиксов, которых разделили на команды. Каждая команда-участница должна была заплатить 600 грн и онлайн правильно ответить на 36 вопросов о вселенной Marvel. Победители получили призы от заведения.

На современный лад. Что? Где? Когда? Во вселенной Marvel. Фото: 3x12 Lviv

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о Comic Con Ukraine 2019: ТОП-10 причин посетить фестиваль. В этом году на фестиваль в Украину приедут звезды Голливуда.

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