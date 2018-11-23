Спецрепортаж: кто крадет украинских детей

В Украине похищают детей. Кто за этим стоит: психопаты, "мафия нищих" или "черные трансплантологи"? Как найти пропавшего ребенка, и что делать, чтобы уберечь свое чадо?

Смотрите сегодня, 23 ноября, в 23:20 в специальном репортаже-расследовании "По следам пропавших детей".

Напомним, только за годы независимости жертвами торговли людьми стали боле 230 тыс. человек – такие данные приводит Международная организация по миграции. А недавно мы писали о том, что за первые шесть месяцев этого года полиция зафиксировала 186 фактов торговли людьми, из которых 108 – это сексуальная эксплуатация.

"В течение шести месяцев этого года мы выявили 186 фактов торговли людьми. В их числе 108 фактов – это сексуальная эксплуатация. На сегодняшний день жертвами этих преступлений признаны 156 человек: 91 женщина, 49 мужчин, девять несовершеннолетних и семь малолетних детей", – заявил начальник Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции Артем Крищенко.

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За аналогичный период прошлого года было выявлено 144 факта торговли людьми. С каждым годом проблема нарастает, украинцы все чаще попадают в сексуальное и трудовое рабство. Нередко появляется информация о схемах торговли людьми, пропавших гражданах, неудачных поездках на заработки за границу и т.п.

К примеру, недавно сообщалось о том, что под Одессой держали 100 человек в трудовом рабстве. Их заставляли работать по 13 часов, а тех, кто был с этим не согласен, просто били. А в Польше задержали местного "бизнесмена", который превращал украинцев, которые приехали на заработки, в рабов. У работников забирали документы, а зарплату и вовсе не платили, либо же выплачивали мизерные суммы.