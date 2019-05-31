Спецрепортаж: "По следам Европейской Стены"

Журналисты подсчитали, чья граница с Россией дороже – эстонская, латвийская, литовская – или украинская

Почему страны бывшего СССР отгораживаются от вчерашней "старшей сестры" заборами? Журналисты "Сегодня" подсчитали и точно знают, чья граница с Россией дороже – эстонская, латвийская, литовская – или украинская?

Цена безопасности – сегодня в 23:20 в сенсационном репортаже-расследовании "По следам Европейской Стены".

Ранее в Государственной пограничной службе сообщили, что проект "Стена" на границе с Россией готов на 30%.

По их данным, на укрепление границы с Россией уже потратили 1,3 миллиарда гривен из запланированных 4. Отметим, что строительство должны были завершить еще в прошлом году, но помешала нехватка средств. С марта текущего года инженерные работы возобновили в Харьковской и Луганской областях. Достроить стену планируют до 2021 года.

Напомним, Украина возобновила работы по инженерно-техническому обустройству государственной границы с Россией. Сейчас там роются рвы, строятся новые дороги для пограничников, устанавливается современное оборудование.

Кроме того, Олег Слободян объяснял, почему сроки строительства "Стены" увеличили на три года. Он подчеркнул, что уровень готовности укрепления государственной границы соответствует его финансированию.

Отметим, что ранее вокруг проекта "Стена" вспыхнул серьезный скандал, связанный с нецелевым использованием средств.

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