Спецрепортаж: По следам новых апостолов

Их служения далеки от традиционных и напоминают театральное действо. Они не признают икон, не ставят свечей, но обещают своим прихожанам исцеление от любых болезней. Так кто же они? Новые украинские мессии-спасители? Или мошенники, которые прикрываются догмами? И что делают на их молебнах представители партии "Самопомощь"?

Смотрите сегодня в 23:20 – в сенсационном репортаже-расследовании "По следам новых апостолов".

Напомним, вокруг лидеров партии "Самопомощь" разгорелся скандал. Так, на днях стало известно, что представители этой политической силы вице-спикер парламента Оксана Сыроед и депутат Киевсовета Сергей Гусовский не только посещают собрания скандально известной секты "Возрожднеия", но и вместе с "апостолом" Владимиром Мунтяном общаются с "прихожанами" со сцены.

Эта новость вызвала волну обсуждения и критики в адрес политиков. Впрочем, сами представители "Самопомощи" ничего зазорного в своих действиях не видят.

"Относительно выступления в центре "Возрождение". Пользуюсь любой возможностью объяснять людям об угрозе выборов на оккупированных территориях. Для меня важно, чтобы люди услышали и осознали уровень опасности. Если этого не делать, однажды утром мы проснемся в стране, амнистировали убийц и легализовала оккупантов", – написала у себя в Facebook Оксана Сыроед.