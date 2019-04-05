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Спецрепортаж "По следам тарифных экспертов"

Сегодня, 21:19

Журналисты выясняли, чьи интересы на самом деле отстаивает Андрей Герус

Спецрепортаж "По следам тарифных экспертов" Украина Журналисты выясняли, чьи интересы на самом деле отстаивает Андрей Герус

Самопровозглашенный "борец с тарифами" или лоббист под прикрытием? Чьи интересы на самом деле отстаивает Андрей Герус и скрывает? Смотрите сегодня в 23:20 в сенсационном репортаже-расследовании "По следам тарифных экспертов".

Ранее в Государственной службы статистики сообщили, что задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за январь составила 62,6 млрд гривен.

В декабре коммунальные долги населения составляло 55,6 млрд гривен. Таким образом, за месяц сумма выросла на 7 млрд гривен.

Долги по каждой коммунальной услуге составили:

  • за поставки природного газа – 29,1 млрд гривен;
  • за централизованное отопление и поставки горячей воды – 20 млрд гривен;
  • за поставки электроэнергии – 5,7 млрд гривен;
  • за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4,1 млрд гривен;
  • за централизованные поставки холодной воды и водоотведение – 3,1 млрд гривен;
  • за вывоз бытовых отходов – 0,6 млрд гривен.

При этом в январе украинцы оплатили за ЖКУ 15,1 млрд гривен, что составило 71,8% от начисленной за указанный период суммы (21 млрд гривен).

За электроэнергию население оплатило 3,5 млрд гривен, что на 25,9% больше начисленной суммы. Это значит, что украинцы также погашали долги предыдущих периодов.

Подробнее о росте сумм в платежках за "коммуналку" читайте на сайте "Сегодня" в материале "Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ".

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Тег тарифы, герус, спецрепортаж

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