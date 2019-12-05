Спецрепортаж телеканала "Украина""По следам энергетической капитуляции" выйдет сегодня в 23:20

Почему Герус вносит поправки в законопроекты и проводит совещания под покровом ночи выяснили в расследовании телеканала

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Ночь, улица Грушевского, фонарь... и российские киловатты. Почему главный энергетик парламента Андрей Герус вносит поправки в законопроекты и проводит совещания под покровом ночи? На какие вопросы он так и не смог ответить разгневанным шахтерам? И какую его деятельность суд обязал расследовать НАБУ и СБУ?

"Этот вопрос должен быть предметом расследования правоохранительных органов -как появилась "формула Геруса"?", – заявляет Олег Ляшко, лидер Радикальной партии Украины. "Мы хотели посмотреть в глаза господину Герусу, слуге народа, который пришёл, чтоб уничтожить угольную отрасль", – говорит Юрий Штереверя, заместитель председателя областного объединения Независимых горняков Украины Западного Донбасса.

Смотрите сегодня в 23:20 в сенсационном специальном репортаже-расследовании "По следам энергетической капитуляции" на телеканале "Украина".

Напомним, ранее на телеканале "Украина" вышла вторая часть специального репортажа "По следам городского головы. Днепр". В первой части спецрепортажа было рассказано о масштабной реконструкции моста в Днепре – одного из самых больших в Украине.

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