Українська
$ 26,6
30,15
  1. Последние новости Украины

Спецрейсом из Франции в Украину возвращаются 165 человек

9 июня, 03:28

Елена Вус Елена Вус

На борту самолета 165 пассажиров

Еще один рейс с эвакуированными украинцами, которые из-за карантина, введенного по причине пандемии коронавируса COVID-19, не смогли ранее вернуться домой, отправился из Франции в понедельник, 8 июня.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины во Франции.

"165 пассажиров – граждане Украины и иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине – вылетели в Киев", - отметили в посольстве.

Реклама

Спецрейс из парижского аэропорта Шарль де Голль выполняет авиакомпания МАУ.

На борту самолета украинцы, находившихся на территории Франции, а также прибыли транзитом из США, Конго, Алжира, Бразилии и Мексики.

В тренде
Украину ждет адская жара, местами до +35: синоптик уточнила прогноз погоды

Ранее из Турции домой вернулись 38 украинцев. Это был уже восьмой рейс на Черноморск, которым наши соотечественники возвращаются на Родину.

Также самолетами из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании прибыли еще около 700 граждан Украины.

Реклама

О том, как в Одессеприбывших из Турции украинцев со скандалом отправили на карантин, смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Франция самолет эвакуация карантин МАУ коронавирус эвакуация украинцев COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 8 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 8 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 9 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 9 июня и последние данные о карантинеУкраина
Нашествие людей уничтожило фиолетовое поле под Одессой: появились фото
Нашествие людей уничтожило фиолетовое поле под Одессой: появились фотоОдесса
Эксперты по недвижимости рассказали, когда покупать квартиру и что будет с ценами
Эксперты по недвижимости рассказали, когда покупать квартиру и что будет с ценамиНедвижимость
В двух областях Украины усилили карантин
В двух областях Украины усилили карантинУкраина
Украину ждет адская жара, местами до +35: синоптик уточнила прогноз погоды
Украину ждет адская жара, местами до +35: синоптик уточнила прогноз погодыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять