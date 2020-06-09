Спецрейсом из Франции в Украину возвращаются 165 человек

Еще один рейс с эвакуированными украинцами, которые из-за карантина, введенного по причине пандемии коронавируса COVID-19, не смогли ранее вернуться домой, отправился из Франции в понедельник, 8 июня.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины во Франции.

"165 пассажиров – граждане Украины и иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине – вылетели в Киев", - отметили в посольстве.

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Спецрейс из парижского аэропорта Шарль де Голль выполняет авиакомпания МАУ.

На борту самолета украинцы, находившихся на территории Франции, а также прибыли транзитом из США, Конго, Алжира, Бразилии и Мексики.

Ранее из Турции домой вернулись 38 украинцев. Это был уже восьмой рейс на Черноморск, которым наши соотечественники возвращаются на Родину.

Также самолетами из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании прибыли еще около 700 граждан Украины.

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О том, как в Одессеприбывших из Турции украинцев со скандалом отправили на карантин, смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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