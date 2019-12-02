СПИД и ВИЧ в Украине: в Минздраве назвали число заболевших с начала года

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В Украине с начала года зафиксировано более 13 тысяч случаев ВИЧ-инфекции и больше 6 тысяч случаев СПИДа. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"В течение января-октября этого года в нашей стране официально зарегистрировано более 13 тысяч случаев ВИЧ-инфекции, более чем 6 тысяч случаев СПИДа и почти 2,5 тысячи смертей, обусловленных СПИДом", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что сейчас под контролем находятся 136 тысяч ВИЧ-инфицированных украинцев. Уровень распространенности ВИЧ среди украинской молодежи в возрасте 15-24 года имеет стабильную тенденцию к снижению, а медики заверяют, что Украина обеспечена всеми новейшими препаратами для лечения ВИЧ.

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Кроме того, в ведомстве отметили, что самым распространенным путем инфицирования ВИЧ остается половой путь передачи инфекции.

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Напомним, не так давно ученые из Нидерландов сообщили о третьем человеке в истории, который, вероятно, сумел избавиться от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Добавим, что в Украине появилось новое лекарство для ВИЧ-инфицированных. Препарат более эффективен и менее токсичен, чем тот, который сегодня доступен в Украине.

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