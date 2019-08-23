Списки удерживаемых лиц для обмена между Украиной и Россией корректируются – адвокат

REUTERS/Shamil Zhumatov

Работа по корректировке списков удерживаемых лиц для обмена между Россией и Украиной продолжается, точной формулы нет. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин.

"Списки корректируются, и ежеминутно по ним идет работа. Еще точной формулы нет", - отметил он.

Рыбин добавил, что "на высшем уровне, наверное, все согласовано, но на уровне исполнения пытаются включать моменты, которые являются неправильными". В этой связи защитник пояснил, что, к примеру, в списки включались люди, которые были уже обменяны в 2017 году.

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Рыбин подтвердил, что в списках на обмен с украинской стороны присутствуют несколько его клиентов, среди которых осужденные россияне Максим Одинцов, Александр Баранов, Евгений Мефедов. Фамилии других людей и их количество он назвать отказался, добавив, что ожидаемое событие может произойти "быстро и очень скоро".

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Напомним, Одинцов и Баранов были признаны в Украине виновными в дезертирстве, государственной измене и осуждены к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно, Мефедова обвиняют в сепаратизме, в настоящий момент он отпущен под залог 19 августа.

Напомним, на этой неделе близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявлял о возможности скорого обмена между Украиной и РФ удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки.

Кроме того, в пятницу 23 августа, в Киеве прилетела уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

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