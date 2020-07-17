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Список "красных" областей сократился: где запретили смягчать карантин

17 июля, 14:20

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Эти регионы не соответствуют критериям для ослабления мер

В Украине эпидемия коронавирусной инфекции не сбавляет обороты. В связи с этим на данный момент Киев и шесть областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.

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Как сообщает Минздрав Украины, карантин смягчать нельзя в:

  • Киеве;
  • Винницкой области;
  • Волынской области;
  • Донецкой области;
  • Закарпатской области;
  • Львовской области;
  • Харьковской области.

По сравнению с данными за 16 июля, из обновленного списка исключили Черновицкую и Черниговскую области, однако включили Львовскую.

Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

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Ранее мы сообщали, что в Донецкой области коронавирусом заразился сотрудник ОГА. Контактных лиц отправили на самоизоляцию.

Какая ситуация с заболеваемостью в Одесской области – смотрите видео.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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регионы карантин Украина коронавирус ограничения COVID-19

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