Список "красных" областей сократился: где запретили смягчать карантин

В Украине эпидемия коронавирусной инфекции не сбавляет обороты. В связи с этим на данный момент Киев и шесть областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.
Как сообщает Минздрав Украины, карантин смягчать нельзя в:
- Киеве;
- Винницкой области;
- Волынской области;
- Донецкой области;
- Закарпатской области;
- Львовской области;
- Харьковской области.
По сравнению с данными за 16 июля, из обновленного списка исключили Черновицкую и Черниговскую области, однако включили Львовскую.
Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.
Ранее мы сообщали, что в Донецкой области коронавирусом заразился сотрудник ОГА. Контактных лиц отправили на самоизоляцию.
Какая ситуация с заболеваемостью в Одесской области – смотрите видео.
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