Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантин

К ослаблению ограничений оказались не готовы Киев и 13 областей

В Украине продолжается распространение эпидемии коронавируса. Не готовыми к смягчению карантинных ограничений по состоянию на 18 августа оказались Киев и 13 областей страны.

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Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Так, в столице превышают установленную норму сразу несколько показателей, а остальные регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.

Смягчать ограничения не готовы:

- Киев;

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- Винницкая область;

- Волынская область;

- Житомирская область;

- Закарпатская область;

- Ивано-Франковская область;

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- Киевская область;

- Львовская область;

- Одесская область;

- Ровенская область;

- Тернопольская область;

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- Харьковская область;

- Хмельницкая область;

- Черновицкая область.

При этом в Киеве превышен показатель новых случаев коронавируса на 100 тысяч за 14 дней – 69,7 при норме менее 40, а также растет загруженность коек в больницах первой очереди.

Показатель новых случаев коронавируса превышен во всех перечисленных регионах, кроме Винницкой – там не соответствует нужному уровень заполненности коек. Во Львовской области этот критерий превышен все последние пять дней.

Отметим, все регионы соответствуют критерию охвата тестирования.

Напомним, что накануне показателям, установленным для смягчения карантина, не соответствовали Киев и 10 областей Украины.

Ранее мы сообщали, что в Киеве ужесточают ограничения: что запрещено и как будет работать транспорт.

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