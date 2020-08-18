Українська
$ 27,31
32,37
  1. Последние новости Украины

Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантин

18 августа, 12:33

Руслан Ровик Руслан Ровик

К ослаблению ограничений оказались не готовы Киев и 13 областей

В Украине продолжается распространение эпидемии коронавируса. Не готовыми к смягчению карантинных ограничений по состоянию на 18 августа оказались Киев и 13 областей страны.

Реклама

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Так, в столице превышают установленную норму сразу несколько показателей, а остальные регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.

Смягчать ограничения не готовы:

- Киев;

Реклама

- Винницкая область;

- Волынская область;

- Житомирская область;

- Закарпатская область;

- Ивано-Франковская область;

Реклама

- Киевская область;

- Львовская область;

- Одесская область;

В тренде
Умань "закроют" для хасидов: какое решение принял Кабмин

- Ровенская область;

- Тернопольская область;

Реклама

- Харьковская область;

- Хмельницкая область;

- Черновицкая область.

При этом в Киеве превышен показатель новых случаев коронавируса на 100 тысяч за 14 дней – 69,7 при норме менее 40, а также растет загруженность коек в больницах первой очереди.

Показатель новых случаев коронавируса превышен во всех перечисленных регионах, кроме Винницкой – там не соответствует нужному уровень заполненности коек. Во Львовской области этот критерий превышен все последние пять дней.

Отметим, все регионы соответствуют критерию охвата тестирования.

Напомним, что накануне показателям, установленным для смягчения карантина, не соответствовали Киев и 10 областей Украины.

Ранее мы сообщали, что в Киеве ужесточают ограничения: что запрещено и как будет работать транспорт.

Про бизнес на карантине – смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев Закарпатье карантин Волынь Прикарпатье одесская область харьковская область киевская область буковина черновицкая область Ивано-Франковская область Хмельницкая область Львовская область коронавирус тернопольская область житомирская область Винницкая область Закарпатская область Ровенская область волынская область

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на годЭкономика
Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас
Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас "лучше"Политика
Нападение Геруса на журналистов
Нападение Геруса на журналистов "Сегодня" в Турции: все подробности скандала (видео)Политика
"Маленькая Венеция": на Закарпатье город ушел под воду (видео)Запад
В Харькове ужесточили карантин: что запретили
В Харькове ужесточили карантин: что запретилиХарьков
Карантин в Украине: какие области попали в список
Карантин в Украине: какие области попали в список "красных"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять