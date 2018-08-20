Спланированная операция: ВСУ на Донбассе взяли под контроль новый населенный пункт

Тымчук рассказал подробности, как украинским воинам удалось отбить и боевиков территорию и продвинуться дальше

Украинские военные в результате тщательно спланированной операции освободили еще один поселок – населенный пункт Шумы перешел под контроль Украины. Об этом сообщает в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, подразделения 24 ОМБр им. короля Данила совместно с ротой глубинной разведки отдельного разведывательного батальона провели мероприятия по вытеснению российских оккупационных войск от населенных пунктов для предотвращения ведения ими огня по мирным жителям.

Тымчук отметил, что в результате удалось завершить создание кольца безопасности вокруг города Торецк и образовать буферную зону вокруг КПВВ "Майорское".

"Вместе с тем под полный контроль Объединенных сил перешел населенный пункт Шумы и дачный массив этого населенного пункта, трасса вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7. Всего взято под контроль более десяти квадратных километров территории так называемой "серой зоны". Операция была тщательно спланирована и организована и стала большой неожиданностью для противника – украинские войска ночью заняли только что оборудованные позиции российско-оккупационных войск, которые те обустроили для проведения обстрелов как Объединенных сил, так и мирного населения. Во время выполнения задания противник оказывал сопротивление и пытался отбить некоторые позиции. В ходе боестолкновения погиб младший сержант ВСУ Дмитрий Украинский", – написал нардеп.

Он добавил, что на взятой под контроль территории уже устанавливаются все составляющие органов государственного управления Украины.

Напомним, в начале июля стало известно, что украинские военные освободили населенный пункт Золотое-4 в Луганской области. Волонтер Роман Доник рассказывал, что активная фаза операции ВСУ продолжалась почти три недели.

Позже командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал сайту "Сегодня", как восстанавливают отвоеванный у врага поселок. Генерал объяснил, что на Донбассе военные не только противостоят российской армии, но и помогают мирным жителям.