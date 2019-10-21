Сплошная халтура: эксперт назвал серьезные недостатки Керченского моста

Керченский мост

Незаконно возводимый Россией Керченский мост, который должен соединить оккупированный Крым и материковую часть РФ, имеет ряд очень серьезных конструктивных недостатков, способных привести к его разрушению.

Об этом украинский инженер-мостостроитель, главный инженер проекта компании "Союзтранспроект" Георгий Росновский рассказал в комментарии "Крым.Реалии".

"Я занимался Керченским мостом с 1993 года. У нас были разные варианты. В моем варианте створ был в том месте, которое было рекомендовано крупным московским институтом "Гидропроект" имени Жука, а сейчас строят в неподходящем месте – и по судоходству, и по геологическим условиям", – говорит эксперт.

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По его словам, для предложенного им створа, т.е. центрального прохода по фарватеру Керченского пролива, севернее Керчи тоннели не нужны – наоборот, сверху можно спокойно проходить.

"Конечно, я нынешнего проекта через косу Тузла не видел и потому не могу сказать, какой там фундамент, длина и так далее. Большие деньги можно вбухать и сделать прочный мост, но даже при больших деньгах возможно сделать халтуру сплошную. Отдельный железнодорожный мост – это тоже, я считаю, неправильно. Надо было единую конструкцию сделать, чтобы она была более прочной и надежной. А отдельные два моста – это очень плохо. Пролеты маленькие, это нехорошо по условиям ледохода", – резюмировал Георгий Росновский.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Керченский мост спровоцировал экологическую катастрофу в Азовском море .

Также писалось, что Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар рассказал, почему Керченский мост должен рухнуть .

Сообщалось также, что из-за осложнившихся условий судоходства в Керченском проливе украинское судно село на мель:

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