При поддержке Sport Life состоялся чемпионат мира по кикбоксингу

17 мая в Sport Life Черниговская, первом фитнес-центре с профессиональным бокс-клубом, состоялась официальная пресс-конференция руководителей группы компаний Sport Life и Федерации Украины по кикбоксингу. В конференции, посвященной итогам Чемпионата мира по кикбоксингу, приняли участие национальные телевизионные СМИ: 24 канал, СТБ, 5 канал, Новый канал, ICTV, а также ведущие печатные и интернет-издания.

Напомним, что Чемпионат мира по кикбоксингу проходил в Украине впервые. Идея провести это спортивное событие в Украине была поддержана на заседании Совета директоров международной организации ISKA в декабре 2017 года в Париже. Соревнования проходили со 2 по 6 мая в столичном Международном выставочном центре.

Основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов в ходе пресс-конференции отметил: "В этом году Чемпионат мира по кикбоксингу – это безупречно организованнное спортивное событие! Мы поддерживаем спортивные соревнования в Украине любого уровня. Мы считаем, что спорт – это та вещь, которая начинается в дошкольных учреждениях с физкультуры, продолжается в школе, в институте, на дальнейшем трудовом пути. И приводит к тому результату, который мы видим сегодня. Спортсмены – это лицо страны, показатель уровня ее развития! Очень важно то, как нас видит мир. И ни в коем случае нельзя это недооценивать. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы проводить чемпионаты на максимально высоком уровне. И мы продолжим участвовать в любых спортивных соревнованиях и международных событиях".

"Также хочу напомнить, что у нас скоро состоится Чемпионат мира среди юниоров по прыжкам в воду. За всю независимость Украины мы построили первый бассейн международного уровня. И я видел людей, европейских судей, чиновников, которые приезжали к нам и восхищались, что такое может быть. Мы рады, что можем сделать вклад в развитие страны. Мы рады, что присутствуем не только в Киеве. Талантливые люди рождаются везде. И мы имеем возможность им помочь, помочь вырастить им себя", – добавил основатель группы компаний Sport Life.

Дмитрий Екимов также рассказал о планах развития сети фитнес-клубов Sport Life: "Наши планы очень амбициозные, к 2020 году мы намерены расширить нашу сеть до 150 фитнес-клубов. На сегодняшний день уже 57 клубов нашей сети стали тренировочно-соревновательной базой для спортсменов – представителей более 50 видов спорта. Сейчас мы активно развиваем франчайзинговую программу. Даем людям оборудование, торговую марку, процедуры, как управлять фитнес-клубом. Мы помогаем начать небольшой бизнес в небольших городах. А с конца этого года начинаем лизинговую программу, когда основные активы, которые нужны фитнес-клубу, мы будем предоставлять людям в лизинг. Чтобы физкультура была не только частью столичной картины или города-миллионника. Чтобы она присутствовала в небольших городах и давала молодым людям возможность себя проявить. Мы продолжаем развиваться, компании уже 11 лет! Сотни тысяч людей посещают наши фитнес-клубы. И мы рады, что смогли стартовать такую индустрию в Украине и достичь таких результатов".

"Мы совместно с Министерством молодежи и спорта смогли провести и продемонстрировать высокие результаты на чемпионате благодаря нашим партнерам, тренерам, а главное – благодаря молодым, амбициозным и перспективным спортсменам. Наша команда – молодая, но она имеет большой потенциал для того, чтобы приобретать новые награды и преодолевать свой профессиональный путь без препятствий", – заметил Олег Мандзюк, президент Федерации кикбоксинга Украины "ISKA".

Господин Мандзюк также с гордостью отметил значительные старания спортсменов: "Я поздравляю Украину с такими высокими результатами на Чемпионате мира по кикбоксингу. Спасибо всем спортсменам и тренерам за вашу профессиональную подготовку, за мотивированность, а главное – за яркую борьбу на соревнованиях. В чемпионате приняли участие более 300 спортсменов из 30 стран. Они делились с нами своим восторгом от нашей столицы, нашей страны. А телевизионные трансляции вызвали ажиотаж во всех странах Европы и мира!"

Со своей стороны заместитель министра молодежи и спорта Украины Ярослав Войтович подчеркнул важность этих соревнований для нашей страны: "Чемпионат мира по кикбоксингу впервые прошел в Украине – и это не просто спортивное событие, это очень важный шаг вперед в развитии нашего государства. Украине предоставилась уникальная возможность проявить себя на мировой арене как государству, способному принимать на своей территории соревнования мирового уровня и демонстрировать собственные высокие спортивные результаты".

Также в ходе пресс-конференции медалисты сборной Украины по кикбоксингу поделились своими впечатлениями от участия в чемпионате, рассказали свои планы на ближайшее будущее и провели открытую тренировку на профессиональном ринге фитнес-клуба.

По результатам соревнований сборная Украины заняла 1-е общекомандное место на Чемпионате мира по кикбоксингу, завоевав 47 золотых, 32 серебряные и 22 бронзовые медали.