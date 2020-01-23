Сказка про "12 месяцев": в Украине посреди зимы распустились цветы

фото: криворожский ботсад

Аномальное тепло продолжает "вводить в заблуждение" растения в Украине. В разных регионах посреди зимы распускаются цветы, на улицах видна зеленая трава, а в лесах уже во всю растут грибы.

Так, в ботаническом саду Кривого Рога зацвели азалии. Об этом сообщает администрация криворожского ботсада.



Кроме того, под Житомиром в лесу выросли опята, а в самом городе появились подснежники. Фотографией январских опят поделился в Facebook Роман Покотило. "19 января – Крещение, где должны быть сильные морозы и много снега, а лес радует осенними сюрпризами", – написал Роман.

Снимки подснежников опубликовал местный сайт 1.zt.ua. "Такого еще никогда не видела! Эта зима удивляет. Подснежники опередили свое время как минимум на три месяца. Обычно зацветают в конце марта. Переживаем, чтобы не замерзли, когда придут настоящие морозы", – рассказала местная жительница Елена, которая прислала фото.

Также подснежники зацвели и в Донецкой области. Первыми их заметили на территории Донецкого ботанического сада. Соответствующие фотографии выложили пользователи группы "Типичный Донецк".

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В комментариях пользователи пишут, что цветы появились не только в саду, но и в других городах области.

фото: Типичный Донецк

Вслед за подснежниками в ботаническом саду зацвел морозник. В этом году раньше как минимум на полтора-два месяца, чем обычно.

фото: Типичный Донецк В тренде Война может закончиться уже завтра: Зеленский назвал условие

Теплый и почти бесснежный январь ознаменовался и в Луганской области. Там зацвели первоцветы, а местами уже зеленеют кусты. Местные жители делятся фотографиями аномалии в соцсетях.

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А в Запорожье несмотря на то, что недавно выпал снег, на окраинах города появились подснежники. Соответствующее видео опубликовал на своем YouTube-канале местный житель. На видеокадрах видны первоцветы, характерные для конца марта, но никак – для середины января.

Также пользователь Twitter сравнил погоду в Украине со сказкой "12 месяцев". Под фото распустившихся цветов он написал: "23 января 2020, походу сказка про 12 месяцев была пророческой".

Тем временем в Карпаты наконец пришла зима. Так, местный спасатель Василий Фицак на своей странице в Facebook опубликовал красивые фотографии заснеженных гор.

Кроме того, ранее мы писали, что синоптики все таки прогнозируют похолодание. В ближайшие дни придут сильные морозы в некоторых областях ночью, а днем будет плюсовая температура. При этом чуть ли не каждый день неприятная мокрая погода будет сменяться сухой и солнечной.

Сообщалось, что под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром.

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