Спутник NASA показал, как выглядели первые пожары в Чернобыльской зоне

В начале апреля 2020 спутники NASA наблюдали несколько пожаров на севере Украины вокруг Чернобыльской зоны отчуждения. Сотни пожарных и по меньшей мере восемь воздушно-десантных подразделений работали над тушением пожаров в Корогодском, Денисовицком, Дитятском лесничествах.

Об этом сообщает сайт NASA.

/ Фото: NASA Earth Observatory images by Lauren Dauphin, using MODIS data from NASA EOSDIS/LANCE and GIBS/Worldview

Изображение естественного цвета вверху демонстрирует пожара 9 апреля, так как их увидел спектрорадиометр умеренной разрешения (MODIS) на спутнике Aqua NASA. Прогнозы говорили о том, что ветры будут выдувать дым по направлению к Черниговской области и границы с Беларусью. На изображении ниже, также со спутника Aqua, показаны пожара 8 апреля, когда дым распространился в столицу Украины, Киева, примерно в 100 километрах на юг.

/ Фото: NASA Earth Observatory images by Lauren Dauphin, using MODIS data from NASA EOSDIS/LANCE and GIBS/Worldview

В Украине ведут борьбу с пожарами в зоне отчуждения с 4 апреля 2020 года. По состоянию на 9 апреля полиция эвакуировала жителей из села Полесское, расположенном в пределах зоны.

Почвы и леса зоны отчуждения, охватывающей около 2600 квадратных километров, были загрязнены в 1986 году.

Радиоактивными выпадами в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Пожары в зоне отчуждения не является редкостью, но тяжесть и интенсивность пожаров росла с годами, когда восстанавливалось больше лесов и лугов. Исследования также показали, что пожара на сильно загрязненных территориях могут повторно распространять радиоактивные элементы в дымовых трубах, которые затем переносятся на большие расстояния.

Видео: Reuters

5 апреля чиновники испытали воздуха в Киеве и прилегающих пригородах на радиоактивность, но они не сообщили об обнаружении техногенного загрязнения. По состоянию на 9 апреля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что уровень радиации в фоновом режиме продолжает оставаться в пределах нормы вокруг Киева. Кроме того, в Беларуси не зафиксировано всплеска радиации.

Заметим, что спутниковые инструменты NASA часто впервые выявляют пожара, горят в отдаленных регионах. Также инструменты NASA обнаруживают движение дыма от пожаров, изображают масштабы изменений в экосистемах, исходя из масштабов и тяжести последствий пожаров. Спутники на орбите вокруг полюсов Земли обеспечивают наблюдение за всей планетой несколько раз в день, тогда как спутники на геостационарной орбите дают изображения с четким разрешением пожаров, дыма и облаков каждые 5-15 минут.

Например, этот спутниковый снимок был зафиксирован 5 апреля 2020. Активные пожары показываются в виде красных точек.

Также Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности обнародовал итоговые по радиационной ситуации в Киеве, связанной с лесными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения за период с 5 апреля по 13 апреля.

Мы писали о том, как онлайн узнать уровень радиации.

