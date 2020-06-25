Сразу 7 новых магазинов: JYSK анонсировал масштабное открытие

Ультрасовременный формат, большой перечень акционных позиций и 70 000 гривен призового фонда – руководство сети обещает, что открытие новых точек продаж принесет потребителям множество замечательных впечатлений.

Международная сеть магазинов товаров для дома и сада JYSK динамично развивается по всей территории Украины. Об этом свидетельствует тот факт, что в JYSK анонсировали 25 июня торжественное открытие сразу семи новых магазинов. А это значит, еще больше возможностей для обустройства дома, террасы или сада в скандинавском стиле.

Кроме современного скандинавского дизайна и широкого ассортимента товаров, посетителей ждут большие скидки и розыгрыши подарков. Например, скидки до 70% будут действовать на всю садовую мебель, на обеденные столы и стулья, софы и диван-кровати, шкафы, матрасы, зеркала, кресла, декор, текстиль для дома и другие категории. Квалифицированные продавцы-консультанты в магазинах с радостью помогут вам с выбором товара.

Как всегда, первым покупателям подарят подарочные карточки на следующие покупки, и так в течение первых четырех дней с 25 по 28 июня.

По случаю открытия сразу 7 магазинов компания разыграет призовой фонд в 70 000 грн. В розыгрыше смогут принять участие посетители любого из семи новых магазинов. Все, что нужно сделать – совершить покупку на сумму от 800 гривен до 1 июля и заполнить онлайн-анкету. 2 июля будет разыграно 7 подарочных карт номиналом 10 000 грн, по одному в каждом магазине.

Также впервые по случаю открытия магазинов будет действовать бесплатная доставка покупок от 5 000 грн.

Таким образом, 25 июня общее количество магазинов датской сети JYSK в Украине вырастет до 64, из них 17 работают в Киеве и еще 4 – в окрестностях столицы.

JYSK имеет уникальные преимущества для покупателей, среди которых возврат без ограничений во времени, гарантия цены и удобная услуга бронирования. Да, в JYSK можно легко вернуть или обменять товар без ограничений во времени!

Исполнительный директор компании JYSK Евгений Иваница комментирует: "Несмотря на вызовы, брошенные пандемией, мы не останавливаемся и делаем наши товары более доступными во всех уголках Украины. Ведь карантин дал нам в очередной раз понять, насколько важны уют и функциональность наших домов. JYSK последовательно приближает свои магазины к потребителю для того, чтобы гарантировать еще более удобные условия сервиса. Я очень рад, что именно JYSK стоит у истоков массовой популяризации движения хюге в Украине".

Компания JYSK придерживается всех действующих рекомендаций Минздрава и правительства, поэтому покупать в магазинах комфортно и безопасно.

Точные адреса и площади новых магазинов:

Киев, ТЦ Новус, пр. Лобановского, 4Д;

Крюковщина, ТЦ Наше NEBO, ул. Балукова, 1Е;

Павлоград, ЦУМ, ул. Шевченко, 118;

Умань, ТЦ Фуршет, ул. Большая Фонтанная, 31А;

Полтава, ТЦ Фуршет, ул. Европейская, 185;

Днепр, ТРК Апполо, ул. Титова, 36;

Винница, ТРЦ Мегамолл, ул. 600-летия, 17.

Все детали и условия акционных предложений можно узнать по ссылке: https://jysk.ua/opening

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