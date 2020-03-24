Среди эвакуированных из Латвии украинцев больных коронавирусом не обнаружили

Было пять подозрений и не подтвердили ни одного. У пассажиров, прибывших поездом из Латвиина Центральный железнодорожный вокзал, коронавируса не обнаружили. Не смотря на то, что у пяти были температура и признаки ОРВИ. Но проверка показала отрицательные результаты.

Быстрые тесты людям делали несколько часов. Все это время почти 600 пассажиров не выпускали из вагонов. После проверки все подписали обязательные согласия на самоизоляцию. Находятся под наблюдением медиков. Сейчас в Латвии 180 больных коронавирусом.

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Напомним, еще 15 марта стало известно, что Литва и Латвия закрывают границы для иностранцев и вводят карантин.

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Также ранее мы рассказывали, как на вокзале встречали поезд с эвакуированными украинцами, который прибыл из Польши. Пограничники также показали меры безопасности – какие процедуры проходят люди, возвращающиеся из-за границы. У всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало.

А тем временем продолжается эпопея с 129 украинцами, которые застряли в Доминикане, где начались массовые беспорядки. Страна, которая существовала преимущественно за счет туризма, испытывает трудные времена. У населения нет средств для проживания, поэтому доминиканцы вынуждены выживать за счет грабежей и мародерства.

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