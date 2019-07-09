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Средина лета удивит: прогноз погоды до начала следующей недели

9 июля, 15:29

По прогнозам синоптиков, дожди и достаточно прохладная температура воздуха продержатся в Украине до конца текущей недели

Фото: Сегодня

Средина лета, по всем параметрам, должна быть самой жаркой частью года. Но холодный циклон с севера "отменил" жару в средине июля. Прохлада и дожди продержатся в Украине до начала следующей недели, а в ближайшие несколько дней температура воздуха еще понизится на несколько градусов.

Так, в среду, 10 июля, дожди с грозами прогнозируют преимущественно на западе Украины и в части центральных и северных регионов. Вместе с дождями похолодает и местами воздух здесь будет прогреваться всего до +18-20 градусов. На остальной территории без осадков и солнечно, хоть и не жарко. Теплее всего будет на юго-востоке – до +26.

В четверг, 11 июля, дождями затянет практически всю Украину. Исключением станут лишь южные регионы и Крым. Температура воздуха будет в среднем до +20-22. На юге всего до +24.

В пятницу, 12 июля, дожди прогнозируют уже по всей Украине без исключения. Вместе с дождями – грозы и порывы ветра. Температурный режим будет на уровне предыдущего дня.

В субботу, 13 июля, дожди отступят к границам, на которых были в среду – западные регионы, часть северных и центральных областей. На остальной территории без осадков. Но температура воздуха поднимется на пару градусов. И в дождливых областях будет до +23, а в "сухих" регионах – до +25.

В воскресенье, 14 июля, потеплеет еще на пару градусов. И хотя снова прогнозируют дожди практически по всей стране, за исключением восточных областей, воздух прогреется в среднем до +22-24, на юге до +25.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля, непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов. Больше всего досталось Киевской области – 64 населенных пункта без света. Далее Закарпатская – 26, Сумская – 16, Тернопольская – 12, Житомирская – 8, Кировоградская – 5, Днепропетровская – 1. А тем временем непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья.


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Тег погода, температура воздуха, прогноз погоды, грозы, прохлада, температурный режим, погода в Украине

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