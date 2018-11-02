"Срочники" 234-го полка РФ "брали" Крым: в InformNapalm показали фото оккупантов

На полуостров в 2014 году были отправлены не только кадровые спецназовцы, но и забросили молодежь

Международное разведывательное сообщество собрало новые доказательства причастности российских войск к незаконной аннексии Россией Крыма. В 2014 году на украинский полуостров, среди прочих, вторглись военнослужащие срочной службы 234-го десантно-штурмового полка. об этом сообщает InformNapalm.

Отмечается, что этот полк входит в состав 76-й десантной дивизии Западного военного округа и дислоцируется в Пскове. В InformNapalm отметили, что ранее военная прокуратура Украины сообщала об участии в аннексии полуострова 76-й дивизии и отдельного 104-й десантно-штурмового полка, а о 234-м ничего не говорилось.

Разоблаченные ниже десять российских "срочников" получили медаль Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма" с подписью гвардии полковника Грицаева Олега Юрьевича, который занимал должность командира 234 ГвДШП в период с января 2014 по 28 октября 2015 года.

Разоблаченные оккупанты-"срочники"

Ушаков Дмитрий Евгеньевич из Воронежа. В 2013-2014 годах проходил срочную службу в должности стрелка-оператора 1-го парашютно-десантного батальона.

Ушков Никита Евгеньевич из Липецка. В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП вместе с Ушаковым Д.Є.

Илюхин Максим из пгт Плавица Липецкой области. В 2013-2014 годах служил в том же полку вместе с выше указанными Ушковыми.

Саидахмедов Рустам Улугбекович из Красновишерска Пермской области. Участвовал в оккупации Крыма, а 9 сентября 2018 года был избран депутатом на выборах депутатов Земского Собрания Красновишерского муниципального района седьмого созыва.

Терентьев Сергей Андреевич из Хабаровского края. В 2013-2014 проходил срочную службу в должности стрелка-оператора 3-ей парашютно-десантной роты.

Сергей Панин из Воронежа. Также участвовал в оккупации украинского Крыма.

Сергей Старцев из Березников Пермского края. Как и другие, имеет медаль за "Освобождение Крыма".

Рыбаков Андрей из Красногорска.

Шабанский Алексей Алексеевич. Место жительства не сообщается, но известно, что служил 3-ей парашютно-десантной роте.

Кудинов Дмитрий из Воронежа.

Отметим, что все "срочники" в основном 1993-1994 годов рождения. На момент аннексии Крыма им было 19-20 лет.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.