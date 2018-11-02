"Срочники" 234-го полка РФ "брали" Крым: в InformNapalm показали фото оккупантов

Сегодня, 17:04

На полуостров в 2014 году были отправлены не только кадровые спецназовцы, но и забросили молодежь

&quot;Зеленые человечки&quot; в Крыму (март 2014 года). Фото: архив
"Зеленые человечки" в Крыму (март 2014 года). Фото: архив

Международное разведывательное сообщество собрало новые доказательства причастности российских войск к незаконной аннексии Россией Крыма. В 2014 году на украинский полуостров, среди прочих, вторглись военнослужащие срочной службы 234-го десантно-штурмового полка. об этом сообщает InformNapalm.

Отмечается, что этот полк входит в состав 76-й десантной дивизии Западного военного округа и дислоцируется в Пскове. В InformNapalm отметили, что ранее военная прокуратура Украины сообщала об участии в аннексии полуострова 76-й дивизии и отдельного 104-й десантно-штурмового полка, а о 234-м ничего не говорилось.

Разоблаченные ниже десять российских "срочников" получили медаль Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма" с подписью гвардии полковника Грицаева Олега Юрьевича, который занимал должность командира 234 ГвДШП в период с января 2014 по 28 октября 2015 года.

-

Разоблаченные оккупанты-"срочники"

Ушаков Дмитрий Евгеньевич из Воронежа. В 2013-2014 годах проходил срочную службу в должности стрелка-оператора 1-го парашютно-десантного батальона.

-01-11-2018-115639

-01-11-2018-115711

Ушков Никита Евгеньевич из Липецка. В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП вместе с Ушаковым Д.Є.

-01-11-2018-130904

Илюхин Максим из пгт Плавица Липецкой области. В 2013-2014 годах служил в том же полку вместе с выше указанными Ушковыми.

-01-11-2018-131927

Саидахмедов Рустам Улугбекович из Красновишерска Пермской области. Участвовал в оккупации Крыма, а 9 сентября 2018 года был избран депутатом на выборах депутатов Земского Собрания Красновишерского муниципального района седьмого созыва.

-01-11-2018-132924

Терентьев Сергей Андреевич из Хабаровского края. В 2013-2014 проходил срочную службу в должности стрелка-оператора 3-ей парашютно-десантной роты.

-01-11-2018-134147

-01-11-2018-134217

Сергей Панин из Воронежа. Также участвовал в оккупации украинского Крыма.

-01-11-2018-135404

-01-11-2018-135349

Сергей Старцев из Березников Пермского края. Как и другие, имеет медаль за "Освобождение Крыма".

-01-11-2018-135905

-01-11-2018-135946

Рыбаков Андрей из Красногорска.

-01-11-2018-140504

Шабанский Алексей Алексеевич. Место жительства не сообщается, но известно, что служил 3-ей парашютно-десантной роте.

-01-11-2018-141234

Кудинов Дмитрий из Воронежа.

-_01

Отметим, что все "срочники" в основном 1993-1994 годов рождения. На момент аннексии Крыма им было 19-20 лет.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
Россия, Крым, аннексия, срочники, российские военные, InformNapalm

Вы сейчас просматриваете новость ""Срочники" 234-го полка РФ "брали" Крым: в InformNapalm показали фото оккупантов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Лех Валенса. Фото: AFP

Валенса: Аннексия Крыма была ошибкой Путина

25 Октября, 05:17

Москва заплатит большую цену за свои преступные действия, считает бывший польский лидер

Евросоюз

фото AFP

Могерини: Евросоюз никогда не признает аннексию Крыма

23 Октября, 23:45

Могерини поблагодарила Европейский парламент за то, что держит в центре внимания ситуацию в Черном море 
Загрузка...

Политика

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Путин удивил "откровением": Крым – наш, и не потому, что мы пришли и что-то схапали

18 Октября, 16:58

Российский лидер уверяет, что крымчане сами выбрали, с кем жить дальше

Политика

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Волкер: У США нет плана, как вернуть Крым Украине

17 Сентября, 11:36

Американский дипломат надеется, что Украине не придется ждать 50 лет, как странам Балтии
Загрузка...