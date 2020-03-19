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Срочно нужен транспорт для медиков: Емец обратился к перевозчикам

19 марта, 16:03

Сергей Мартынец

Министр попросил транспортные компании разработать систему шаттлов и маршрутов для врачей

Из-за серьезных ограничений в работе транспорта люди стоят в километровых очередях на маршрутки и штурмуют автобусы. В то же время министр здравоохранения Илья Емец призвал создать условия специально для перевозки медиков, которые задействованы в работе с коронавирусом. Соответствующее обращение министра опубликовано на сайте ведомства.

Он считает, что в эти трудные времена нужно подумать о тех, на кого не распространяется карантин, тех, кто рискует своим здоровьем, находясь в эпицентре болезни – медицинских работниках.

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"Я обращаюсь ко всем государственных и коммерческих транспортным компаниям страны, пассажирским перевозчикам и органам местной власти. Призываю вас объединиться и вместе создать условия для того, чтобы украинские медики могли добираться до работы и оказывать помощь больным. Мы должны позаботиться об украинских врачах, чтобы спасти всю страну. Мы, Министерство здравоохранения Украины, рекомендуем транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, оптимизирующих передвижения специалистов, которые спасают человеческие жизни", – сказал Еемец.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве организуют спецтранспорт. Как уверяют в Киевской городской государственной администрации, развозка будет для медиков, правоохранителей и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

А тем временем известный врач-педиатр Евгений Комаровский обратился к властям с просьбой обратить внимание на условия, в которых работают медики. Он показал, как "защищены" врачи.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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транспорт карантин медики врачи Илья Емец

Источник: Сегодня

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